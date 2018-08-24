Как почувствовать себя астронавтом: NASA выпустило приложение для селфи

Аэрокосмическое агентство NASA разработало приложение для создания селфи на фоне пейзажей Млечного Пути. Разработку приурочили 15 годовщине телескопа Spitzer.

Об этом сообщает Science Alert.

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С помощью приложения все желающие смогут сфотографировать себя и поместить этот снимок в скафандр космонавта. Кроме того, пользователь сам имеет возможность выбрать фон из многочисленных космических фото, которые удалось снять Spitzer за последние 15 лет.

NASA представило приложение NASA Selfies

Стоит отметить, что приложение не позволяет загрузить ранее сделанные фото из галереи, кроме того отсутствует и функция общего доступа, а значит размещать фотографию в социальных сетях придется вручную.

Приложение уже можно загрузить из фирменных магазинов Google Play и App Store.

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