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Как почувствовать себя астронавтом: NASA выпустило приложение для селфи

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NASA выпустило приложение для селфи
NASA выпустило приложение для селфи / Фото из свободных источников

Аэрокосмическое агентство NASA разработало приложение для создания селфи на фоне пейзажей Млечного Пути. Разработку приурочили 15 годовщине телескопа Spitzer.

Об этом сообщает Science Alert.

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С помощью приложения все желающие смогут сфотографировать себя и поместить этот снимок в скафандр космонавта. Кроме того, пользователь сам имеет возможность выбрать фон из многочисленных космических фото, которые удалось снять Spitzer за последние 15 лет.

NASA презентувало додаток NASA Selfies

NASA представило приложение NASA Selfies

Стоит отметить, что приложение не позволяет загрузить ранее сделанные фото из галереи, кроме того отсутствует и функция общего доступа, а значит размещать фотографию в социальных сетях придется вручную.

Приложение уже можно загрузить из фирменных магазинов Google Play и App Store.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Приложения Техно NASA Космос
Источник: 24 Канал
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