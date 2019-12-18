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      Как сокращение транзита повлияет на инфляцию, ВВП и цену газа: прогноз НБУ

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      Из-за сокращения транзита газа потери ВВП составят от 0,6% до 0,9%, – НБУ / freeradio.com.ua

      Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году инфляция в Украине будет в пределах 4% -6%. Уровень инфляции сохранится в этих пределах даже при условии проблем с транзитом российского газа в Европу.

      Макроэкономический прогноз предполагает снижение уровня инфляции до 6,3% на конец 2019 года и до 5% в конце следующего года, сообщили в Нацбанке на запрос "Громадского".

      К слову: У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину

      В этот прогноз заложено снижение транзита газа через территорию Украины в 2020-2021 годах, согласно базовому сценарию. Нацбанк прогнозирует сокращение объемов транзита российского газа, но не полного отказа России от транзита через Украину,
      – подчеркнули в НБУ.

      Базовый сценарий предполагает, что объемы транзита газа с 90 миллиардов кубометров в 2019 году сократятся до 50 миллиардов в 2020 году, и 30 миллиардов – в 2021-м.

      Зато потери от уменьшения объемов транзита газа более существенно отразятся на индексе валового внутреннего продукта. В 2020 году такие потери составят 0,6% ВВП, в 2021 – 0,9%.

      В Нацбанке также отметили, что из-за проблем с транзитом газа могут возникнуть проблемы с функционированием газотранспортной системы Украины, а также вырастут цены на газ для населения и промышленных производителей.

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом и РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть о 22 миллиардах долларов, которые должна Россия.
      • "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины НБУ Тарифы на газ Газовый контракт Газ Инфляция ВВП
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