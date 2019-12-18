Как сокращение транзита повлияет на инфляцию, ВВП и цену газа: прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году инфляция в Украине будет в пределах 4% -6%. Уровень инфляции сохранится в этих пределах даже при условии проблем с транзитом российского газа в Европу.

Макроэкономический прогноз предполагает снижение уровня инфляции до 6,3% на конец 2019 года и до 5% в конце следующего года, сообщили в Нацбанке на запрос "Громадского".

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В этот прогноз заложено снижение транзита газа через территорию Украины в 2020-2021 годах, согласно базовому сценарию. Нацбанк прогнозирует сокращение объемов транзита российского газа, но не полного отказа России от транзита через Украину,

– подчеркнули в НБУ.

Базовый сценарий предполагает, что объемы транзита газа с 90 миллиардов кубометров в 2019 году сократятся до 50 миллиардов в 2020 году, и 30 миллиардов – в 2021-м.

Зато потери от уменьшения объемов транзита газа более существенно отразятся на индексе валового внутреннего продукта. В 2020 году такие потери составят 0,6% ВВП, в 2021 – 0,9%.

В Нацбанке также отметили, что из-за проблем с транзитом газа могут возникнуть проблемы с функционированием газотранспортной системы Украины, а также вырастут цены на газ для населения и промышленных производителей.

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