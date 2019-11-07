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      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Как украинское войско спасло Европу

      Нация героев 176 Читати новину українською

      Идея завоевать полмира или хотя бы его четверть в течение человеческой истории периодически приходит в голову какому-то правителю. Без подобных измышлений обычно не проходит и века.

      Вот, например, в 17 веке так веселился султан Османской империи Осман II, который начал масштабную кампанию вторжения в центральную Европу.

      Интересно! Как украинцы меняли ход европейской истории

      В 1620 году турки в компании крымских татар разбили польскую армию на территории современной Румынии и двинулись дальше. Король Речи Посполитой взялся звать на помощь едва ли не всех европейских монархов, впрочем – без толку.

      Поэтому единственной силой, которая могла спасти Польшу, а за ней и огромный кусок Европы были – запорожцы. На времч этих событий отношения между казаками и поляками были не лучшими, ведь последние не выполнили своих обещаний, данных украинцам перед общим успешным походом на Москву.

      Внутри самого Войска Запорожского в тот период гетманская булава переходила из рук в руки от Петра Сагайдачного к Якову Бородавке и наоборот. Наконец, казацкая рада решила помочь соседям, а булава снова закрепилась в руках легендарного Петра Конашевича-Сагайдачного.

      Петро Конашевич-Сагайдачний
      Що відомо про Петра Конашевича-Сагайдачного

      Последний польский король лично попросил беречь сына, которого монарх отправлял на войну. Остановить османов решили под городом Хотин, сейчас это – Черновицкая область. Казаки привели туда сорокотысячное войско, Речь Посполитая выставила чуть более 30 000 человек.

      Впрочем, даже вместе это не достигало и половины турецкой армии, которая, по разным источникам, насчитывала от 200 до 300 000 солдат. И больше не всегда означает лучше. Особенно, когда тебе противостоят казаки – наилучшая пехота тогдашней Европы.

      Битва під Хотином

      Силы Войска Запорожского и Речи Посполитой под Хотином

      Битва під Хотином

      Турецкая армия в битве под Хотином

      Запорожцы были умелыми в ближнем бою, и действительно равных им не было на дистанции. Они были лучшими стрелками старого мира. Из залпа ста немецких пехотинцев в цель попадали 10-20, и это было хорошим результатом. У украинцев же результативность достигала 40-50% процентов.

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      К тому же, казаки хорошо владели не только стрелковым оружием, но и артиллерией. Большинство – трофейное, впрочем своя была даже круче, по меньшей мере визуально.

      Ожига - казацкое многоствольное скорострельное оружие

      Казаки делали многоствольную артиллерию: на одном лафете могло быть до 10 орудий небольшого калибра, или пищалей, еще и стреляли все одновременно. Несложно представить, что эта штука могла сделать с рядами врага, который наступал.

      На беду турок, которых Осман ІІ привел завоевывать Европу, казаки ко всему еще и были мастерами оборонительной войны, способны буквально за часы, если не минуты, создать укрепленную крепость прямо посреди степи.

      Осман ІІ
      Осман ІІ —шестнадцатый султан Османской империи

      Свой лагерь казаки окружали возами. Чуть ли не каждый запорожец имел с собой лопату, что позволяло быстро выкапывать рвы и насыпать валы, строя так называемые окопы.

      Поэтому когда в начале сентября 1621 года турки попытались с наскока выиграть бой под Хотином, они как в стену головой ударились о казацкие позиции, только эта стена еще и поливала их стрелковым и артилерийним огнем.

      Хотинська битва, 1621 рік
      Хотинская битва, 1621 год

      Поэтому казацкий лагерь стал главной мишенью Османской армии, полководцы которой были уверены: если разберутся с запорожцами, то поляки едва не сами разбегутся. Впрочем, не разобрались. Казаки не только сдерживали в разы большую армию, но и каждую ночь делали вылазки в лагерь османов.

      Несколько раз настолько успешные, что только непонятная пассивность польских военачальников, которые не высылали подкрепление, не дала разбить агрессора.

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      Наконец, Хотинская битва превратилась в месяц почти непрерывных штурмов османами позиций казаков и Речи Посполитой, которые, в первую очередь, стараниями первых так и не дали результата.

      Потеряв примерно 80 тысяч человек Осман II остановился, подписал мирное соглашение и отказался от плана завоевать Европу, так и не сумев победить украинскую армию.

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      Автор: Виталий Гливинский
      Теги: Новости Украины История Нация героев
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