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Какие смартфоны чаще всего покупают украинцы: "Киевстар" обнародовал рейтинг

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Какие смартфоны чаще всего покупают украинцы
Какие смартфоны чаще всего покупают украинцы / Фото из открытых источников

Мобильный оператор "Киевстар" обнародовал собственный рейтинг смартфонов, которые украинцы активно покупают в их розничной сети. Рейтинг составлен на основе данных за первый квартал 2018 года.

Об этом сообщает издание Tehnot.com.

Самым популярным смартфоном оказался Samsung Galaxy J3 2016 (цена 2699 гривен). Также среди лидеров оказались Samsung Galaxy J5 2016 (4299 гривен), Xiaomi Redmi Note 5A (3399 гривен) и Huawei Y5 II (2699 гривен).

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В общем, как свидетельствуют результаты первого квартала 2018 года, лидерами продаж смартфонов в магазинах "Киевстара" является Samsung, Huawei и Xiaomi. При этом первой компании отдают предпочтение чаще, чем смартфонам всех вместе взятых брендов с четвертой по последнюю позиции.

Samsung Galaxy J3 2016

Samsung Galaxy J3 2016, который чаще всего покупают украинцы

Интересно, что эти показатели почти совпадают с мировой статистикой. Так, на первом месте стоит бренд Samsung. Правда, на второй строчке расположились смартфоны от Apple. А третье и четвертое место поделили Huawei и Xiaomi соответственно.

Но как известно, продукты Apple стоят больше чем 5000-6000 гривен, которые украинцы в среднем тратят на телефоны, поэтому американская корпорация отсутствует в списке лидеров смартфонов на украинском рынке.

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Теги: Техно рейтинги Смартфоны Huawei Xiaomi Samsung
Источник: 24 Канал
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