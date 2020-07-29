Министерство развития и экономики прогнозирует резкий рост средней зарплаты в Украине. В 2021 – 2023 годах оплата труда будет расти в среднем чуть ли не на 2 тысячи гривен в год.

В 2021 году зарплата вырастет сразу на 12%, а в последующие два года – на 5-6%. Такой прогноз экономического и социального развития приводит Министерство развития экономики и торговли.

К слову Минэкономики спрогнозировало, как украинская экономика будет расти в следующие 3 года

Как будет расти зарплата в 2021 – 2023 годах:

2021 год – 13 тысяч 632 гривны (рост на 12,1%);

– 13 тысяч 632 гривны (рост на 12,1%); 2022 год – 15 тысяч 414 гривен (рост на 6%);

– 15 тысяч 414 гривен (рост на 6%); 2023 год – 17 тысяч 169 гривен (рост на 5,1%).

На 2021 год Минэкономики прогнозирует средний курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар. Поэтому украинцы в среднем будут зарабатывать почти 470 долларов в месяц.

Для сравнения в первой половине 2020 года средняя зарплата составляла всего 10 тысяч 928 гривен. Впрочем, во второй половине года средняя зарплата традиционно значительно выше. Поэтому к концу года этот показатель может существенно возрасти.

В 2019 году средняя зарплата составляла 9 тысяч 205 гривен. При среднем курсе 25,8 гривны за доллар это было чуть больше 350 долларов.

Впрочем, здесь следует отметить, что прогноз роста зарплат ощутимо ухудшился. В 2019 году, до кризиса, правительство прогнозировало, что уже в 2021 году средняя зарплата должна была составить 14 тысяч 187 гривен. Это на 555 гривен выше, чем в новом прогнозе. До 2022 года зарплата должна была вырасти до 16 тысяч 47 гривен.