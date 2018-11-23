Какую прибыль имеют перевозчики с одного маршрута в год: космическая сумма

Поднятие цен на маршрутки в ряде областей, в частности в Киеве, вызвало возмущение со стороны общества. Мол, действительно ли так подорожало топливо, что за одну поездку теперь надо выкладывать чуть ли не по 10 гривен. Оказывается, нет. Перевозчикам грех жаловаться, учитывая немалые прибыли.

Журналисты программы "Деньги" выяснили, что в Киеве один маршрут приносит 27,3 миллиона гривен (или 1 миллион долларов) чистой прибыли в год, передает УНИАН.

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Обычно, очередное повышение цен на общественный транспорт объясняют подорожанием топлива, необходимостью повышать зарплаты водителям и расходами на техническое обслуживание.

И депутат Киевского областного совета Наталья Музыченко убеждена, что рост цен обусловлен собственными аппетитами перевозчиков.

Сейчас действует дикий рынок. Перевозчики, не стесняясь, ставят цены те, которые им хочется,

– считает политикиня.

Как аргумент – разница на цены в маршрутках в разных городах. В большинстве областных центров цена на билет составляет 5 гривен, 7-8 гривен – в Одессе, Киеве, Днепре и Запорожье. Самая низкая цена в Полтаве – 4 гривны, а самая высокая в Харькове – 9-10 гривен.

Журналисты пообщались с одним из киевских водителей маршруток. Тот рассказал, что на одном только 742-м маршруте "Боярка – Академгородок" ежедневно курсирует 50 маршруток. Каждый вечер водителей обязывают сдавать так называемую норму в 3-4 тысячи гривен. Остальное – прибыль водителя.

В программе посчитали, что около 50% от прибыли уходит на топливо и ремонт маршрутки. Следовательно, чистая прибыль в день составляет минимум 1,5 тысячи гривен. Итак за год чистая прибыль только с одного маршрута составляет около 1 миллиона долларов.



Цены на общественный транспорт в Украине: инфографика

Напомним, что с 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое. В маршрутном такси – 9 гривен, а в троллейбусе – 8. Горожане предположили, что городская власть таким образом хотела из кошельков тернополян оплатить льготные перевозки. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди перекрывали центральную улицу города, а также распространяли флешмоб "Пешком на работу". Власть пошла на уступки и отменила свое решение. Однако этим уже не согласились маршрутчики и объявили свою акцию протеста. 6 ноября перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местных властей не повышать стоимость проезда. В конце концов, пришли к консенсусу. Стоимость проезда в городском транспорте Тернополя с субботы, 17 ноября, выросла, но на одну гривну. Проезд в троллейбусах теперь стоит 5 гривен, а в маршрутных такси и автобусах – 6 гривен. Не имеет значения ни статус пассажира, ни форма расчета. Впрочем, уже с 20 декабря 2018 года действующими станут так называемые дифференцированные тарифы: оплата за проезд наличными или любым другим способом будет стоить еще на одну гривну больше, если пассажир не будет иметь "Карты тернополянина".