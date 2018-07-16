Каленков: Для повышения эффективности работы УЗ создана специальная оперативная группа

Представители "Укрзализныци", горно-металлургического и энергетического комплексов создали постоянно действующую оперативную группу, которая будет заниматься вопросом повышения эффективности работы железной дороги.

Об этом изданию Минпром сообщил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

В частности он рассказал, что решение о создании группы было принято на позапрошлой неделе, а ее первое заседание прошло в минувшую среду, 4 июля.

А. Каленков отметил, что на заседаниях будут обсуждаться как стратегические вопросы работы железной дороги, в частности проблема дефицита тяги, так и операционные, касающиеся ж/д сообщения по участкам дорог в направлении Мариуполя, западных переходах, нехватка вагонов и т.д.

На каждый из этих вопросов "Укрзализныця" взялась разработать план выхода из проблемной ситуации. Мы определяем для себя ряд показателей, которые мы будем отслеживать вместе с "Укрзализныцей",

– сообщил он.

"Группа начинает свою деятельность на хорошей платформе, – отметил А. Каленков. – Мы будем просить "Укрзализныцю" делится своими показателями, а в свою очередь предоставим железной дороге свои планы и цифры. У нас должно быть понимание, что все в "Укрзализныце" меняется в лучшую сторону, и что можно сделать как со стороны железной дороги, так и с нашей стороны для повышения операционной эффективности".

Как сообщалось, начиная с июня месяца ситуация с грузоперевозками на "Укрзализныце" ухудшилась. В частности, количество поездов в направлении Мариуполя по линии Камыш-Заря – Волноваха снизилось с 21,3 пар поездов в марте до 19,3 пар в июне. При этом снизилось и количество вагонов в каждом составе в среднем на 7 единиц. Основной причиной неполного комплектования составов СМИ называли неудовлетворительное состояние тепловозов депо Волноваха и Пологи. В результате Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в июне был вынужден снизить объемы производства чугуна на 25 тыс. тонн.

В конце прошлого месяца проблемы с нехваткой тягового подвижного состава "Укрзализныци" привели к массовым простоям грузовых вагонов. На этот раз обездвиженными оказались вагоны с углем в адрес теплоэлектростанций. Причем наиболее критическая ситуация с подвижным составом сложилась на Львовской железной дороге, где из 44 электровозов работали не более 27-28 машин. Также железной дороге ежедневно не хватало 18-24 магистральных тепловозов.