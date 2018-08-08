Камера iPhone "для бедных" будет лучше, чем у iPhone 8

Тем, кто следит за слухами про будущие смартфоны компании Apple, хорошо известно, что корпорация готовится представить три основные модели, которые выполнены в дизайне iPhone X, уже совсем скоро. Теперь в сети появилась информация, что самая дешевая модель новенького iPhone хоть и получит один модуль камеры, однако он будет значительно лучше, чем в предыдущих моделях.

Об этом сообщает The Inquirer.

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Если обычные модели новых iPhone получат улучшенную 7-нм однокристальную систему A12, 4 ГБ оперативной памяти и две камеры, то упрощенный смартфон (стоимость которого ожидается на уровне 600 – 700 долларов) будет оборудован прошлогодним A11, 3 ГБ оперативки и одним модулем основной камеры. В сети уже не раз публиковались макеты новых смартфонов, но теперь пользователи получили возможность впервые увидеть заднюю часть iPhone 2018.

Вероятный макет бюджетного iPhone 9

Судя по всему, эта фотография была сделана на заводе (если верить, что она настоящая, разумеется). На ней изображена верхняя часть тыльной стороны нового смартфона в черном исполнении. Судя по нему, камера действительно будет одиночной, но объектив явно стал больше, да и место расположения двойной LED-вспышки изменилось.

Возможно, Apple решила в iPhone 2018 предложить более качественную в сравнении с iPhone 8 камеру, оснастив аппарат более габаритной матрицей, как компенсацию за отсутствие оптического зума, доступного в старших моделях.

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Ожидается, что 6,1-дюймовый iPhone также получит версию с поддержкой двух SIM-карт. Впрочем, последние слухи говорят, что эта функция может быть эксклюзивом Китая. Также утверждается, что запуск этого аппарата задержится до ноября.

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