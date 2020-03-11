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      Карантин в Украине: экперт сказал, как это повлияет на экономику

      - Читати новину українською

      Из-за угрозы распространения коронавируса Украина на три недели идет на карантин. Говорят, что убытков в экономике не избежать и семьям, и компаниям, и государству. Можно ли их оценить и чего ожидать – читайте дальше.

      Сильнейший эффект, по крайней мере краткосрочный, может осуществить паника, которая уже понемногу разворачивается в Киеве. Ведь именно от этого выигрывают торговые предприятия. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал экономист Андрей Блинов.

      Актуально По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

      "Они (торговые предприятия – 24 канал) могут за один день распродать недельный, а может и больший запас продуктов или других товаров, которые пользуются повышенным спросом в панической ситуации. А потом это приведет к затовариванию домохозяйств, а новые завозы будут по новым ценам из-за изменения курса доллара и евро. А это потом будет означать определенную стагнацию в торговле", – пояснил эксперт.

      Он также отметил, что карантин приведет к резкому увеличению удаленной работы. Однако это нанесет большой толчок валовому продукту.

      Что касается курса доллара, то на сегодня спрос превышает предложение, и совершенно понятно, что тенденция будет неизменной. Нацбанк будет смягчать падение национальной валюты путем интервенций. Это будет продолжаться до тех пор, пока рынок не найдет свой паритет,
      – добавил Блинов.

      Что известно о карантине в Украине: коротко

      • 11 марта 2020 года правительство Украины приняло решение о введении карантина на общенациональном уровне.
      • До 3 апреля Кабмин закрывает учебные заведения и запрещает проводить массовые мероприятия с участием более чем 200 человек.
      • Проведение спортивных мероприятий будет возможно с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
      • До 1 июня правительство предлагает запретить экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
      • Сейчас в Украине зафиксировали всего один случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина из Черновцов, который путешествовал по Европе.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Доллар-Гривна
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