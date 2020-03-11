Карантин в Украине: экперт сказал, как это повлияет на экономику

Из-за угрозы распространения коронавируса Украина на три недели идет на карантин. Говорят, что убытков в экономике не избежать и семьям, и компаниям, и государству. Можно ли их оценить и чего ожидать – читайте дальше.

Сильнейший эффект, по крайней мере краткосрочный, может осуществить паника, которая уже понемногу разворачивается в Киеве. Ведь именно от этого выигрывают торговые предприятия. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал экономист Андрей Блинов.

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"Они (торговые предприятия – 24 канал) могут за один день распродать недельный, а может и больший запас продуктов или других товаров, которые пользуются повышенным спросом в панической ситуации. А потом это приведет к затовариванию домохозяйств, а новые завозы будут по новым ценам из-за изменения курса доллара и евро. А это потом будет означать определенную стагнацию в торговле", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что карантин приведет к резкому увеличению удаленной работы. Однако это нанесет большой толчок валовому продукту.

Что касается курса доллара, то на сегодня спрос превышает предложение, и совершенно понятно, что тенденция будет неизменной. Нацбанк будет смягчать падение национальной валюты путем интервенций. Это будет продолжаться до тех пор, пока рынок не найдет свой паритет,

– добавил Блинов.

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