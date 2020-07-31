В столице на улице Липковского произошло ДТП с участием легковушки и мопеда. На скорости авто въехало в мужчину на мопеде, но он не пострадал.

Водитель мопеда решил съехать с тротуара на встречную проезжую часть, где его и сбило Audi. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

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От удара водитель мопеда упал на колено, а его транспортное средство отбросило в сторону. Несмотря на серьезное столкновение, в результате этого ДТП никто не пострадал.

Шофера мопеда осмотрели врачи скорой медицинской помощи, но не обнаружили серьезных телесных повреждений. Участники происшествия решили не обращаться в полицию и решили автопроисшествие гражданским путем,

– отметили в полиции.

Момент столкновения авто и мопедиста – смотрите видео

Обратите внимание! На протяжении июля этого года в Украине произошло более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате аварий 1 218 человек получили травмы, еще 168 граждан – погибли.