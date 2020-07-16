Инвесторы надеются, что никаких изменений не произойдет после назначения нового председателя Национального банка Украины. Ведь любые изменения могут разрушить независимость органа и скорректировать его политику.

Такое мнение в эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале озвучил инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, до Майдана политика НБУ была неправильной, ведь центробанк не регулировал банковскую систему, через госбанки выдавались кредиты всем желающим друзьям власти, олигархи получали свои выигрыши, девальвируя гривну.

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"Политика Нацбанка по таргетированию инфляции привела к тому, что сложился олигархический консенсус против НБУ, ведь то, что сейчас происходит, не слишком нравилось олигархам, и как результат мы увидели замену Якова Смолия", – отметил он.

Некоторые вещи говорятся для МВФ, инвесторов, а некоторые – для простого человека, которым манипулируют. К примеру, о том, что мы имеем мало кредитов, надо заставить НБУ печатать деньги и раздавать кредиты, но это путь курильщика. Ведь банки сейчас не кредитуют активно, потому что банки полны денег,

– сказал Фурса.

Эксперт объяснил, если нет верховенства права, банки боятся давать кредиты, зная, что их не вернут.

Что будет с инвестиционным климатом в Украине

Инвестиционный банкир рассказал, что сейчас инвестировать в Украину рискованно, ведь упало доверие к национальной валюте.

"Советую (клиентам – 24 канал) подождать, посмотреть и точно не инвестировать... Мы вполне возможно можем повторить путь Януковича 12 – 13 годов, когда были фактически разорваны отношения с нашими международными партнерами. Был одновременно большой дефицит бюджета и печатание средств, при том, что сдерживалось падение валюты за счет резервов. Это все плохо заканчивалось", – заявил Сергей Фурса.

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Также добавил: "Мне хочется верить, что Шевченко всех обманет и станет независимым главой НБУ. Но, к сожалению, я в это не верю. Потому что его назначили вместо Смолия, потому что Смелый вел себя независимо, НБУ не слушал олигархов и проводил правильную политику".

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