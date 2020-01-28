Еще одно поражение Путина: как Россия за время войны потеряла первенство в торговле с Украиной

Россия всегда была основным торговым партнером Украины. Даже после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, хоть объемы и уменьшились. И только в 2019 на первое место вышел Китай.

С кем торгует Украина?

Сейчас крупнейшим торговым партнером Украины является Китай. Больше всего Украина завозит товаров из Китая (15,10%), России (11,77%) и Польши (10,08%). Крупнейшими рынками сбыта украинских товаров являются те же три страны: Китай (6,96%), Польша (6,77%) и Россия (6,57%). Украина больше покупает, чем продает сама.

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Почему объем торговли с Россией упал?

После аннексии Крыма и развертывания войны на Донбассе торговля между Украиной и Россией начала идти на спад. Подробнее смотрите в инфографике 24 канала.

Первый шаг для этого сделала Россия. В условиях гибридной войны Россия использовала экономическое давление на Украину. Страна-агрессор ввела эмбарго на ряд украинских товаров, в частности промышленных и сельскохозяйственных, сырья и продовольствия и многие другие. Россия периодически просматривает и дополняет список. В 2018 Украина в основном покупала энергоносители и продукцию промышленности в России.

Что такое эмбарго?

Эмбарго – это торгово-экономическое ограничение. Другими слова, полный запрет на ввоз отдельных товаров, происходящих из страны, против которой применили эмбарго. Обычно используют эмбарго для политического давления.

Украина со своей стороны также ограничила торговлю с Россией. Несмотря на то, что международное сообщество начало накладывать санкции на Россию еще в 2014, первая экономическая санкция со стороны самой Украины появилась лишь в 2016. В Украине запрещены следующие российские товары: некоторые продукты питания, корма для животных, цемент, продукция ветеринарной медицины, отдельные виды одежды и другие. Мы в основном экспортируем продукцию черной металлургии и металлообработки в Россию.

Торговля с Китаем

В то время как США и Китай на пороге новых торговых войн, второй расширяет свою экономическую деятельность в других странах мира, в том числе и в Украине. Сейчас Китай имеет незначительный отрыв от России в качестве торгового партнера Украины. Но этот разрыв с годами будет становиться лишь заметнее, учитывая предыдущие годы.

В основном мы продаем Китаю руды, шлак и золу, зерновые культуры и продукты питания. Зато покупаем электрические машины и реакторы и ядерные котлы.

Сотрудничество с Китаем также имеет свои минусы. Некоторые экономисты утверждают, что дешевая китайская продукция, которая заполонила украинский рынок, негативно влияет на украинских производителей. При этом украинские производители имеют меньший доступ на китайский рынок. Торговое сальдо отрицательное, то есть мы продаем меньше, чем покупаем у Китая.

Можно ли прекратить торговлю с Россией?

За последние годы Украина и так снизила долю российских продуктов на украинском рынке почти втрое. Украина перенастраивается на китайских и европейских торговых партнеров, но, ожидаемо, что этот процесс медленный.

Однако остается еще ряд продукции, которую Украина должна покупать у России за неимением альтернативы или из-за экономической невыгодности покупать у других. Это в дополнение к нашей энергетической зависимости.

Сейчас у нас есть критическая зависимость – ситуация с ядерной энергетикой. Мы поставляем ядерное топливо из России, из «Росатома» для 9 из 15 энергоблоков в Украине,

– отмечает Борис Кушнирук, экономический аналитик.

Экономическая зависимость Украины от России ежегодно уменьшается. Семь лет назад Россия могла сильнее нанести ущерб экономике Украины своими санкциями, чем она может сейчас. Вдобавок, украинские производители отдают предпочтение европейским и китайским рынкам также, поскольку украинский экспорт в РФ уменьшился в 3,6 раза.