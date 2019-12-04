Кива снова смотрел в Раде пикантное видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова развлекается в сессионном зале Верховной Рады. На этот раз он смотрел на телефоне шокирующий видеоролик, где полураздетый тренер сел на спортсмена.

Инцидент с Кивой произошел на заседании парламента 3 декабря. Его успели сняли журналисты TK Media.

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На видео видно, как мужчина помогает другому мужчине взять штангу. Когда последний ее поднимает – ему прямо на лицо голым задом садится "тренер" и начинает тереться.

После того, как депутат ОПЗЖ пересмотрел видео, сохранил себе его на телефон.

Кива смотрит видео с раздеванием в Раде (18+)

Такое поведение Кивы в Раде уже не удивляет. На заседании парламента 1 ноября одизний нардеп активно развлекался – качался на кресле, от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и жевал резинку.

До этого Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Примечательно, что делал он это после того, как звонил женщине, которая была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты".

Что известно об Илье Киве?Он был кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Проиграл их, однако прошел в парламент на выборах того же года в составе ОПЗЖ. До этого возглавлял "Социалистическую партию Украины".



Ранее Кива был командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина", которым командовал в зоне АТО. Впоследствии работал на руководящих должностях в региональных отделах МВД.



В 2015 году Кива стал председателем Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако политик отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Поэтому Киву уволили.