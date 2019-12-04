Кива знову дивився у Раді пікантне відео

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову розважається у сесійній залі Верховної Ради. На цей раз він дивився на телефоні шокуючий відеоролик, де напівроздягнений тренер сів на спортсмена.

Інцидент з Кивою стався на засіданні парламенту 4 грудня. Його встигли зафільмували журналісти TK Media.

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На відео, яке дивився Кива, чоловік допомагає іншому чоловіку взяти штангу. Коли останній її піднімає – йому прямо на обличчя голим задом сідає "тренер" та починає тертися.

Після того, як депутат ОПЗЖ передивився відео, зберіг собі його на телефон.

Кива дивиться відео з роздяганням у Раді (18+)

Така поведінка Кива у Раді вже не дивує. На засіданні парламенту 1 листопада одізний нардеп активно розважався – гойдався на кріслі, знічев’я крутив мікрофоном в різні сторони та жував гумку.

До цього Кива публічно торкався своїх геніталій у парламенті. Примітно, що робив він це після того, як телефонував жінці, яка була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси".

Що відомо про Іллю Киву?Він був кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Програв їх, проте пройшов до парламенту на виборах того ж року у складі ОПЗЖ. До цього очолював "Соціалістичну партію України".



Раніше Кива був командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина", яким командував у зоні АТО. Згодом працював на керівних посадах у регіональних відділах МВС.



У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції. Проте політик відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Тож Киву звільнили.