Когда Украина сможет навсегда отказаться от программ МВФ: версия Гетманцева

Украина ожидает денежную помощь от Международного валютного фонда в размере 5,5 миллиарда долларов. От этого зависит будущее граждан и уровень экономики государства. Однако глава комитета Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев в эксклюзивном интервью 24 каналу назвал конкретные шаги, которые должно сделать государство, чтобы навсегда отказаться от программ МВФ.

Он отметил, что сейчас транш от МВФ очень нужен Украине для того, чтобы продолжить проактивную политику с государственным долгом. Это поможет отказаться от денежной помощи МВФ в будущем.

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► По его словам, в первую очередь нужно уменьшить объем государственного долга.

"Это уже происходит. Мы говорили о том, что до 2024 года можно будет уменьшить до 40% с 50%, которые были в конце 2019 года", – отметил глава комитета Рады.

► Также Украина, как подтвердил Гетманцев, должна удешевить долг.

"Тот дорогой долг, который брали все эти 4 года, нужно изменить на более дешевый и заменить короткий долг на длительный", – сказал Гетманцев.

Он отметил, что этот шаг следует сделать в среднесрочной перспективе.

То есть за 2-3 года должны реструктуризировать свой долг, а также увеличить гривневую часть этого долга. В то же время уменьшить долларовую. Это можно сделать только при стабильности гривны,

– отметил глава комитета.

Гетманцев рассказал, что если Украина выполнит эти задачи, то можно будет вообще отказаться от программ МВФ. Однако сделать это не путем дефолта или реструктуризации, а выполнить свои обязательства перед иностранными кредиторами.

"При этом сохранить достоинство, деньги граждан и избежать негативных последствий. Мы на это рассчитываем, это в наших планах работы с государственным долгом", – сказал Гетманцев.

Он добавил, что предпосылкой этого плана является принятие "антиколомойского" закона.

Что известно о транше от МВФ?В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон – так называемый "антиколомойский".



Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. В ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли в первом чтении.

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