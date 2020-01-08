14:46
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Когда в последний раз падал украинский пассажирский самолет: авария Як-42 в Греции

      129 Читати новину українською
      Авария Як-42 украинской авиакомпании "Аэросвит" в Греции в 1997 году / ng.pl.ua

      Катастрофа пассажирского самолета МАУ вблизи аэропорта Тегерана – первая в истории полетов крупных украинских пассажирских самолетов за более чем 22 года. Последняя перед этой крупная авиакатастрофа в истории украинской гражданской авиации произошла в 1997 году.

      Так, 17 декабря 1997 года пассажирский самолет Як-42 украинской авиакомпании "Аэросвит" ("рейс 241") врезался в склон горы Пента-Пигадия. Самолет следовал по маршруту Киев – Одесса – Салоники. Он разбился в тяжелых погодных условиях за 72 километра от Салоник. Погибли все 62 пассажира и 8 членов экипажа.

      Главное об катастрофе украинского самолета в Иране: погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      На борту были 30 украинцев, 34 грека, 3 русских, 3 поляка и 1 немец. Большинство пассажиров летели в Грецию праздновать Рождество.

      Разбитый самолет нашли после 3 дней поисков в горах под покровом снега на высоте 1100 метров. В операции принимали участие 5 тысяч военных и 29 вертолетов. Во время операции разбился 1 самолет греческих Военно-воздушных сил. На его борту погибли 5 военных.

      Самолет Як-42, потерпевший катастрофу, был выпущен на Саратовском авиазаводе в 1986 году и налетал 12 008 часов.

      На самом деле весь рейс должен был осуществлять самолет Boeing 737, но в Одессе у него обнаружили неисправность двигателя. Именно поэтому полет продлили на самолете Як-42, который компания "Аэросвит" взяла в лизинг у "Львовских авиалиний".

      авіакатастрофа Як-42 Греція Салоніки Аеросвіт фото
      Фото с места катастрофы самолета Як-42 возле Салоник / Фото Wikipedia

      Какие были причины авиакатастрофы

      Проведенное Греческой комиссией по воздушным авариям и безопасности авиации расследование назвало несколько основных причин трагедии.

      По информации Aviation Safety Network, причинами аварии были неправильные указания диспетчеров и ошибки пилотов, которые не имели опыта полетов в Салоники. Самолет сбился с курса, пролетел аэропорт Салоник, а когда пилот заметил приближение к земле и пытался предотвратить трагедию, было поздно.

      Расследование также установило, что в кабине пилотов отсутствовали дисциплина и командная работа. Экипаж был низко квалифицированным для международных полетов, имел трудности в общении с диспетчерами на английском языке.

      Кого наказали

      В 2000 году 2 греческих диспетчеров приговорили к 5 годам тюрьмы за непредумышленное убийство и нарушение правил работы. В 2002 году по апелляции срок обоим сократили до 4 лет и 4 месяцев.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

      Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.

      В МАУ сообщили, что самолет был новым – изготовленным в 2016 году и полученным прямо с завода Boeing. Самолет также был исправным и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020 года.

      катастрофа МАУ Іран Тегеран фото
      Фото с места катастрофы украинского самолета в Иране / фото Getty Images

      Что известно о погибших

       

      Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы: 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

      Большинство жертв – иностранцы: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немцев, 3 британцев. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.

      При этом 2 человек не сели на этот рейс.

      Возможные причины катастрофы

      На месте катастрофы нашли черный ящик. По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя. Однако точные причины еще предстоит выяснить.

      Посольство Украины в Иране сначала заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета исключается. Однако затем информация об этом исчезла.

      Смотрите сюжет 24 канала об авиакатастрофе украинского самолета в Иране:

      авіакатастрофа МАУ в Ірані що відомо інфографіка
      Основные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

       

      Авіакатастрофа українського літака в Ірані МАУ катастрофа Тегеран жертви хто загинув список
      Граждане каких стран погибли в катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
       

      6 текстов щедривок для детей: лучшие песни
      сегодня
      77834
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: авиация Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Катастрофа Жертвы Новости Киева Греция Аварии и ДТП История Чрезвычайное положение Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:30 "Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України
      Михайло Макарук 770
      сегодня , 10:54 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Світлана Попова 2454
      сегодня , 09:00 Главные новости 7 января: Меркель едет к Путину, трагедия в Иране, ложные заявления ОБСЕ
      Ірина Кошанська 2320
      сегодня , 08:50 Справа дорослих: як правильно працювати над харчуванням дітей
      Уляна Супрун 623
      сегодня , 08:03 Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине: прогноз
      Ірина Поліщук 10505
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук