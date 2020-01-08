Когда в последний раз падал украинский пассажирский самолет: авария Як-42 в Греции

Катастрофа пассажирского самолета МАУ вблизи аэропорта Тегерана – первая в истории полетов крупных украинских пассажирских самолетов за более чем 22 года. Последняя перед этой крупная авиакатастрофа в истории украинской гражданской авиации произошла в 1997 году.

Так, 17 декабря 1997 года пассажирский самолет Як-42 украинской авиакомпании "Аэросвит" ("рейс 241") врезался в склон горы Пента-Пигадия. Самолет следовал по маршруту Киев – Одесса – Салоники. Он разбился в тяжелых погодных условиях за 72 километра от Салоник. Погибли все 62 пассажира и 8 членов экипажа.

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На борту были 30 украинцев, 34 грека, 3 русских, 3 поляка и 1 немец. Большинство пассажиров летели в Грецию праздновать Рождество.

Разбитый самолет нашли после 3 дней поисков в горах под покровом снега на высоте 1100 метров. В операции принимали участие 5 тысяч военных и 29 вертолетов. Во время операции разбился 1 самолет греческих Военно-воздушных сил. На его борту погибли 5 военных.

Самолет Як-42, потерпевший катастрофу, был выпущен на Саратовском авиазаводе в 1986 году и налетал 12 008 часов.

На самом деле весь рейс должен был осуществлять самолет Boeing 737, но в Одессе у него обнаружили неисправность двигателя. Именно поэтому полет продлили на самолете Як-42, который компания "Аэросвит" взяла в лизинг у "Львовских авиалиний".



Фото с места катастрофы самолета Як-42 возле Салоник / Фото Wikipedia

Какие были причины авиакатастрофы

Проведенное Греческой комиссией по воздушным авариям и безопасности авиации расследование назвало несколько основных причин трагедии.

По информации Aviation Safety Network, причинами аварии были неправильные указания диспетчеров и ошибки пилотов, которые не имели опыта полетов в Салоники. Самолет сбился с курса, пролетел аэропорт Салоник, а когда пилот заметил приближение к земле и пытался предотвратить трагедию, было поздно.

Расследование также установило, что в кабине пилотов отсутствовали дисциплина и командная работа. Экипаж был низко квалифицированным для международных полетов, имел трудности в общении с диспетчерами на английском языке.

Кого наказали

В 2000 году 2 греческих диспетчеров приговорили к 5 годам тюрьмы за непредумышленное убийство и нарушение правил работы. В 2002 году по апелляции срок обоим сократили до 4 лет и 4 месяцев.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.

В МАУ сообщили, что самолет был новым – изготовленным в 2016 году и полученным прямо с завода Boeing. Самолет также был исправным и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020 года.



Фото с места катастрофы украинского самолета в Иране / фото Getty Images

Что известно о погибших

Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы: 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Большинство жертв – иностранцы: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немцев, 3 британцев. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.

При этом 2 человек не сели на этот рейс.

Возможные причины катастрофы

На месте катастрофы нашли черный ящик. По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя. Однако точные причины еще предстоит выяснить.

Посольство Украины в Иране сначала заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета исключается. Однако затем информация об этом исчезла.

Смотрите сюжет 24 канала об авиакатастрофе украинского самолета в Иране:



Основные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала