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      Количество ж/д аварий в Украине растет: в Тернопольской области сошел с рельсов вагон поезда

      17 Читати новину українською
      Железнодорожная колея
      Железнодорожная колея / fotokto.ru

      В Тернопольской области вечером 19 марта с рельсов сошел один из вагонов пассажирского поезда.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, передает "112.ua". Дизельный поезд курсировал по маршруту Тернополь–Залещики.

      "В одном из трех вагонов с рельсов сошла передняя пара колес", – говорится в сообщении.

      Никто из полусотни пассажиров не пострадал. Их пересадили в первый вагон поезда. Во время осмотра на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров. Сейчас проводится проверка и выясняются окончательные причины аварии.

      Как сообщалось ранее, государственная служба Украины "Укртрансбезопасность" заявила, что количество железнодорожных аварий в Украине растет и почти 90% происшествий случаются из-за неудовлетворительного содержания дорог.

      Так, согласно данным Государственной службы Украины по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность", в 2017 году было зафиксировано 89 случаев, из них 21 – на путях УЗ, в 2018 году – 140 случаев, из них 17 случаев на путях УЗ. Количество сходов подвижного состава железнодорожного транспорта на путях общего пользования составила 5 случаев в 2017 году и 6 – в 2018 году. Почти 90% транспортных происшествий было допущено в связи с неудовлетворительным текущим содержанием путей, сообщили 112.ua в "Укртрансбезопасности".

      По данным экспертов, при протяженности железнодорожных путей в Украине около 20 тыс. км на 8 тыс. км просрочены ремонты.

      Из-за износа путей на УЗ уже сегодня действуют ограничения скорости поездов на пути общей длиной 1 086 км, 1746 км дорог закрыто для движения.

      "Тем временем в проект финплана на 2019 год УЗ включила реконструкцию 260 км путей (2,1 млрд грн) и капремонт 240 км (1,1 млрд грн), что более чем вдвое меньше минимально необходимого уровня. При этом монополист предпочитает направлять государственные средства на другие цели, например, на рост административных расходов (+0,8 млрд грн) или прочих операционных расходов (+0,9 млрд грн). Например, летом прошлого года Центр сервисного обеспечения "Укрзализныци" за 740 тысяч гривен нанял SMM-щика, чтобы тот вел страницу УЗ в Facebook", – говорится в статье.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Тернопольская область Тернополь Аварии и ДТП Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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