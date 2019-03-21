Кількість з/д аварій в Україні зростає: у Тернопільській області зійшов з рейок вагон потяга

У Тернопільській області ввечері 19 березня з рейок зійшов один із вагонів пасажирського потяга.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області, передає "112.ua". Дизельний потяг курсував за маршрутом Тернопіль–Заліщики.

"В одному з трьох вагонів з рейок зійшла передня пара коліс", – йдеться в повідомленні.

Ніхто з півсотні пасажирів не постраждав. Їх пересадили в перший вагон потяга. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал завдовжки 160 метрів. Наразі проводиться перевірка та з'ясовуються остаточні причини аварії.

Як повідомлялося раніше, державна служба України "Укртрансбезпека" заявила, що кількість залізничних аварій в Україні зростає і майже 90% пригод трапляються через незадовільне утримання шляхів.

Так, згідно з даними Державної служби України з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека", у 2017 році було зафіксовано 89 випадків, з них 21 – на шляхах УЗ, у 2018 році – 140 випадків, з них 17 випадків на шляхах УЗ. Кількість сходжень рухомого складу залізничного транспорту на шляхах загального користування становила 5 випадків у 2017 році та 6 – у 2018 році. Майже 90% транспортних пригод було допущено у зв'язку з незадовільним поточним утриманням шляхів, повідомили 112.ua в "Укртрансбезпеці".

За даними експертів, при протяжності залізничних шляхів в Україні близько 20 тис. км на 8 тис. км прострочено ремонти.

Через зношення шляхів на УЗ вже сьогодні діють обмеження швидкості потягів на колії загальною довжиною 1 086 км, а 1746 км шляхів закрито для руху.

"Тим часом у проект фінплану на 2019 рік УЗ включила реконструкцію 260 км шляхів (2,1 млрд грн) і капремонт 240 км (1,1 млрд грн), що більш ніж удвічі менше мінімально необхідного рівня. При цьому монополіст воліє направляти державні кошти на інші цілі, наприклад, на зростання адміністративних витрат (+0,8 млрд грн) або інших операційних витрат (+0,9 млрд грн). Наприклад, влітку минулого року Центр сервісного забезпечення "Укрзалізниці" за 740 тисяч гривень винайняв SMM-ника, щоб той вів сторінку УЗ у Facebook", – йдеться в статті.