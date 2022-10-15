Диктаторы в агонии: чем Путин и Лукашенко уже поплатились за войну в Украине

Контрнаступление непрерывно набирает обороты. И пока оккупанты ужасно паникуют, Путин принимает решение о скором завершении частичной мобилизации. Параллельно к игре все активнее привлекается Лукашенко.

Своими мыслями по поводу контрнаступления ВСУ на Херсоне и ситуации, в которую попали Путин с Лукашенко, поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также рассказал, как США продолжают помогать Украине приближать день победы.

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ВСУ активно передвигаются на Херсонском направлении и захватчики спешно пытаются создать картинку эвакуации с оккупированных территорий в Россию. Уже даже самые зашкваренные гауляйтеры жалуются на успехи украинской армии на Юге.

В то же время в России планируют приостановить мобилизацию пушечного мяса. Но на самом деле это не говорит о том, что Кремль остановится в охоте на собственных граждан. Такие заявления – это просто подготовка к призыву срочников.

Параллельно белорусский диктатор Лукашенко также нагнетает ситуацию и уже объявил о контртеррористическом состоянии и проводит скрытую мобилизацию. Да и в саму Беларусь уже заехали первые эшелоны россиян для формирования так называемой региональной группировки Союзного государства.

Впрочем, эта агония двух диктаторов вряд ли им поможет. Ведь накануне США объявили о новом пакете военной помощи, а также представили закрытый отчет о влиянии западных санкций на российский ВПК. И оказалось, что у Кремля уже огромные проблемы с возможностью изготовления и ремонта тяжелого вооружения.

Итак, подробнее о главных событиях на фронте за день мы с вами дальше и поговорим.

Россия уже осознает свое поражение

Накануне Владимир Зеленский заявил, что убежден, что Россия уже находится в атмосфере поражения и безнадежности. Впрочем, откуда такие выводы? Дело в том, что накануне российский диктатор Путин заявил, что у него не было намерений уничтожить Украину. Якобы у Кремля были другие намерения. В частности, он заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в Крыму, поэтому российским войскам "пришлось зайти и открыть воду в Крым".

Кроме того, Путин заявил, что якобы больше не планирует наступательных действий в Украине, сугубо оборонительные. Конечно, верить этому чудовищу не стоит от слова вовсе. Но похоже, что Путин на этом этапе провальной для него войны уже готовит россиян к тому, что якобы попытка аннексии 4 регионов Украины – это и была цель войны. И эта показательная риторика направлена в первую очередь на россиян.

В Кремле неоднократно заявляли о каких-то мифических целях так называемой "спецоперации". Но обычно уклоняются от ответа на вопросы, каким именно являются эти цели. И тут вдруг Путин пытается сделать вид, что они не проигрывают, а будто так все было и задумано, совершенно забывая о том, как россиян гнали с Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. И вот, учитывая такую риторику российского диктатора, Владимир Зеленский и утверждает, что россияне уже живут в атмосфере поражения и безнадежности.

И слова о движении вперед – это не преувеличение. Дело в том, что в Херсонской области сейчас происходят важные процессы. Оккупанты пытаются сейчас как-то гасить панику, возникающую из-за продвижения ВСУ, но это откровенно не удается сделать.

Накануне так называемый заместитель главы администрации оккупированной Россией Херсонской области Кирилл Стремоусов начал жаловаться на то, что украинские военные пытаются начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе. По его словам, одно из направлений наступления украинских сил – дорога Дудчаны – Берислав. И это любопытная деталь по двум причинам: буквально день назад Стремоусов уверял, что все под контролем, а потому не стоит проводить эвакуацию мирного населения.

А уже сегодня говорит о наступлении ВСУ и призывает жителей региона отправить детей в Россию. Якобы это нужно, чтобы отразить наступление ВСУ. Кроме того, важно, что Стремоусов признает, что украинские военные продвигаются по направлению к Бериславу. Это населенный пункт, где россияне пытались, но не успели построить новую линию обороны после того, как ВСУ вытеснили их из восточной части Херсонщины в начале месяца.

И вот на этом фоне, российские военекоры принялись успокаивать россиян, но это опять не получается. Они сообщают о "тяжелых боях" на Херсонском направлении, но якобы россияне "дают отпор". Эти военкоры попытались отвлечь внимание от Бериславского направления и заявили, что якобы оккупанты атакуют украинские опорные пункты вокруг Сухого Ставка и даже достигают незначительных успехов в этом районе.

Хотя, по данным Института по изучению войны, никаких продвижений россиян по линии Сухой Пруд – Давыдов Брод не зафиксировано. Кроме того, враги жалуются, что ВСУ совершают наземные атаки по всей северной и северо-западной части Херсонской области, как раз в районе Давыдова Брода. Те же российские военкоры кричат о том, что наше войско может готовиться к контрнаступлению к северо-западу от Херсона. То есть картинка для захватчиков по всей линии фронта Херсонщины, мягко говоря, сложная.

То, о чем можно говорить официально – это факт того, что ВСУ продолжают кампанию по блокированию районов концентрации врагов к востоку от Херсона в районе Берислав – Новая Каховка. То есть в самом важном для них районе. Кроме того, ОК "Юг" накануне подтвердило очередной удар по позициям захватчиков в Бериславе и Каховском районе.

Но в ведомстве сообщили сегодня не только о потерях врага на этом направлении за прошедшие сутки. Но и об еще одной психологической детали: россияне активно воруют на оккупированных территориях все, что видят. А это может быть свидетельством того, что они готовятся к бегству и хотят захватить с собой так называемые трофеи, украденные у гражданского населения.

Кроме того, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, украинские военные накануне нанесли удар по военной базе россиян в городе. И, чтобы понять уровень обеспечения захватчиков, стоит обратить внимание на то, что они после пожара на базе, вывозили оттуда на ремонт даже полностью сожженную технику.

И еще одна важная деталь касательно наступления ВСУ на Херсонщине, которая может изменить атмосферу кардинально. По оценкам Пентагона, украинские силы продолжают продвигаться на Востоке и добились определенных успехов в Херсонской области. А это в свою очередь увеличивает важность стандартной артиллерии. То есть, проще говоря, ВСУ могут бить захватчиков не дальнобойными РСЗО, а более простой артиллерией, которой, очевидно больше. Об этом сообщает CNN, передавая слова высокопоставленного американского военного чиновника на закрытом брифинге Пентагона.

США продолжает снабжать ВСУ оружием

И тут американский чиновник Пентагона добавил, что еще несколько месяцев назад дальнобойные системы залпового огня были ключевым приоритетом украинских сил. Ведь именно они позволяли поражать позиции российских сил, которые были слишком далеки от линии фронта. Сейчас эта линия стала все же более узкой. Соответственно, сейчас с усилением ракетных ударов по гражданским объектам, Украина делает упор на системы противовоздушной обороны. В частности, уже известно о передаче Украине четырех видов систем ПВО – норвежские NASAMS, немецкие IRIS-T, испанские HAWK и французские CROTALE.

Впрочем, это вовсе не означает, что Запад прекратит поставки мощного наступательного оружия. Напротив, накануне США приняли новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. В то же время Зеленский поблагодарил Байдена за такой подарок нашим защитникам и защитницам.

Позже в Пентагоне раскрыли детали нового пакета военной помощи. В ведомстве сообщили, что США оказывают помощь "для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны". В частности, в пакет помощи войдут:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

23 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Экскалибур;

5 тысяч 155-миллиметровых снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования;

5 тысяч единиц противотанкового вооружения;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

более 200 высокомобильных многоцелевых колесных HMMWV;

стрелковое оружие и более 2 000 000 боеприпасов к нему;

а также медицинские средства.

Кроме того, после заявления Илона Маска о том, что он больше не хочет платить за работу систем Starlink в Украине, пресс-секретарь Пентагона заявила, что ведомство ищет возможности, чтобы в Украине эта система связи функционировала.

Техники у россиян мало, поэтому вся надежда на Беларусь

Между тем у России возникли огромные проблемы с вооружением. В частности, накануне Управления стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что российские войска начали переброску на фронт зенитных установок С-60, разработанных в 40-х годах прошлого столетия.

Напомним, что С-60 – это зенитно-артиллерийский комплекс, который использует зенитные пушки калибра 57 миллиметров. Ранее этот комплекс в России находился на консервации. На вооружении оккупационной армии он стоял еще в начале 2000-х. По сути С-60 стала первой советской зениткой, наведение которой выполнялось дистанционно. И вот теперь они вытаскивают их из складов и бросают на фронт.

Кроме того, по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", за последнюю неделю Беларусь транспортировала на территорию России по меньшей мере 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей "Урал". Вероятно, техника была снята с хранения с 969-й базы резерва танков в Минской области. Аналитики отмечают, что эта техника перебрасывается в Ростовскую область и дальше – в Донбасс.

И такие хаотические попытки найти вооружение по складам не только в России, но и в Беларуси достаточно просто объясняется. Накануне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо провел встречу с представителями стран, которые вводят экономические ограничения в отношении России, чтобы обсудить дальнейшие шаги по подавлению ВПК страны-агрессора.

Предшествовал этому собранию правительственный отчет США, в котором говорилось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла шесть тысяч единиц техники и использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада.

Уже во время встречи Адейемо отметил, что страна-агрессор не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять уничтоженное во время войны. Причем России уже не хватает не только высокоточной электроники, но и, к примеру, подшипников. Более того, США готовы вводить санкции против любой страны, которая будет замечена в военной помощи России.

Частично мобилизованные сталкиваются с глобальными проблемами

Кроме того, у страны-агрессора есть и определенные сложности с мобилизацией пушечного мяса. Впрочем, Кремль будет продолжать набирать "мобиков" для фронта. Накануне Путин заявил, что уже через две недели будет остановлена частичная мобилизация. И вот аналитики Института по изучению войны отметили, что такое объявление было сделано для того, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва. Кроме того, это позволит создать условия лучшей подготовки для осенних призывников.

Напомним, что накануне диктатор объявил, что из 220 000 человек, мобилизованных после его приказа от 21 сентября, 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 уже – на передовой. Глава Кремля также впервые объявил, что мобилизованные проходят:

5 – 10 дней "первичной подготовки",

5 – 15 дней обучения с боевыми частями,

а затем бросаются на фронт.

Впрочем, по данным аналитиков, даже 10 дней обучения, которые могут получить мобилизованные, скорее всего, не состоят из фактической боевой подготовки, ведь многие инструкторы уже были убиты или ранены на фронте. Соответственно, Кремль пытается приостановить мобилизацию, чтобы бросить остатки инструкторов на подготовку срочников.

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Кроме того, по данным британской разведки, мобилизованные россияне плохо оснащены из-за повсеместной коррупции в российской армии. Поэтому они вынуждены самостоятельно покупать по завышенным ценам бронежилеты, которые должны им выдавать в рамках программы индивидуальной экипировки. По данным разведки, средний уровень личного снаряжения "мобиков" ниже, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых вражеских войск.

Более того, в разведке приводят информацию о том, что в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 000 комплектов бронежилетов "Ратник". Впрочем, оказалось, что на складах их нет, ведь деньги просто украли. Соответственно, в Генштабе ВСУ заявили, что из-за низкого качества медицинской помощи и нежелания российского командования эвакуировать тяжело раненых в Россию, смертность среди мобилизованных и брошенных на фронт превышает 50%.

Лукашенко сильнее увязает в войне против Украины

И вот на этом фоне, Кремль пытается запугать Украину вероятностью наступления из Беларуси, чтобы растянуть наши силы. Сегодня в страну-агрессора зашли первые эшелоны с российскими военнослужащими, которые входят в состав региональной группировки войск, о которых ранее объявил Лукашенко. Оно создавалось якобы "в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства". И, по словам белорусского диктатора, будет состоять из 70 тысяч белорусов и 10 – 15 тысяч россиян.

В то же время Лукашенко накануне заявил об объявлении контртеррористического положения в стране, что говорит о начале скрытой мобилизации. Но диктатор боится вступать в войну открыто. В частности, он пытается создать максимальное напряжение на наших северных границах.

Вместе с тем так называемый МИД России сегодня заявил, что Кремль перебросит в Беларусь комплексы Искандер-М двойного оснащения. Кроме того, переоборудует часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие. И что интересно – мотивация таких действий – якобы угроза со стороны НАТО. Об этом заявил представитель России в ООН Константин Воронцов.

Сам же белорусский диктатор сегодня заявил, что следует все же садиться за стол переговоров и договариваться напрямую Киеву и Москве. Напомним, что Зеленский ранее говорил, что переговоры со страной-агрессором возможны. Но состоятся они явно не при президентстве Путина.

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