Новые цели войны и освобождение Луганщины: замысел кремля и зачем ему политические "консервы"

На фоне поражения на Харьковщине россии критически нужен хоть какой-то локальный успех для того, чтобы показать "победу" и что "все идет по плану". Для этого кремль не жалеет ни живой силы, ни техники, но удачи не имеет.

Своими соображениями по этому поводу поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О подготовке к освобождению Луганщины, новой стратегии кремля и роли пророссийских политических "консервов" читайте дальше.

Обратите внимание "Террор отчаяния" и зверства на Харьковщине: как контрнаступление ВСУ меняет ситуацию на фронте

Россия всячески пытается одержать хоть какую-то победу на фронте, чтобы попытаться отвлечь внимание от провала на Харьковщине. И из-за этого непреодолимого желания россияне идут на довольно странные шаги.

Пока аналитики уверяют, что их попытки продвигаться на Донетчине вообще выходят за рамки военной логики, ведь ВСУ прямо сейчас продвигаются вперед на Луганщине и могут просто окружить большую группировку врага. Например, в Сватово снова раздавались взрывы в тех местах, где кучковались оккупанты. Впрочем, такое политическое упрямство россиян пока играет нам на руку, ведь ключевые рубежи врага остаются в крайне слабом состоянии.

В то же время странные вещи происходят в Херсоне. Там, похоже, отдельные группы оккупантов начали перестрелку прямо посреди города. Очевидно, что это либо провокация с целью обвинить в обстрелах ВСУ, либо банальное нервное истощение оккупантов. И, понимая это, кремль снова активировал свои "консервы", активно начали призывать к переговорам.

Однако зверства россиян в Изюме уже ни у кого адекватного не оставляют сомнений – разговоры с террористом невозможны. Но для путина появилась еще одна большая проблема – "хлопки" начали распространяться по приграничным городам самой россии, а ответить на это он уже не может.

Итак, подробнее о ситуации на фронте по состоянию на сегодняшний день и о том, как на поражение путина реагирует мир – дальше и поговорим.

Потери колоссальные: где сейчас оккупационные войска из Харьковской области

Накануне глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "проваливает абсолютно все свои военно-стратегические цели" в Украине, однако это не означает, что война закончится скоро. К сожалению, она, вероятно, затянется надолго, несмотря на недавние успехи украинских военных.

По словам Тони Радакина, главная проблема путина на сегодняшний день – это тот факт, что российская армия всегда имела проблемы с техникой и не имеет достаточного количества живой силы. В частности, речь идет о профессиональных военных. С ними у россии огромные проблемы, иначе кремль не вербовал бы наемников и заключенных по всей россии. В то же время, отмечает Радакин, есть украинские Вооруженные Силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой. И это позволяет быть нашим ВСУ на несколько уровней выше русской армии даже в вопросе мотивированности и морального духа. Но, несмотря на все сказанное, Радакин добавляет – это еще не означает, что война скоро закончится, она будет продолжаться еще долгое время.

Почему именно такую оценку дает Тони Радакин, отталкиваясь от общей картины ситуации на фронте? Сейчас выясним.

Начнём с успехов наших Вооруженных Сил. За минувшие сутки Воздушные силы Украины уничтожили 5 беспилотников врага и российский вертолет Ка-52. Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла около 10 авиаударов по оккупационных войсках. Нанесено огневое поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также и средствам противовоздушной обороны врага.

Стоит внимания Более 60 тысяч квадратов освобожденных территорий: ISW показало карту успехов ВСУ за 200 дней

Однако отдельно стоит выделить Луганщину, где сейчас разворачивается самая загадочная ситуация. Дело в том, что россияне сами себя убеждают в том, что ВСУ остановились на реке Оскол. Но это, мягко говоря, не так. Оккупанты, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, пытаются подтянуть технику до почти всех населенных пунктов, что вблизи с админграницей к другим областям. В частности, в Троицком, Сватовом, Рубежном и Попасной местые заметили увеличение присутствия российской техники. Однако для ВСУ это открывает возможности по уничтожению локаций скопления врага вдоль линии между областями и глубже в тылу.

Кроме того, накануне в Сватово, где россияне пытаются закрепиться, прогремел взрыв в гостинице, где находились российские захватчики. По данным Гайдая, среди оккупантов есть убитые и раненые. Впрочем, подробностей кто и как нанес удар, голова ОВА не раскрывает.

И такие отчаянные попытки россиян закрепиться очень сильно подрывают новости относительно их побега из Харьковской области, ведь появляются все новые и новые подробности. По данным Генштаба ВСУ, во время отступления из Харьковской области подразделения 11-го армейского корпуса из состава балтийского флота из россии потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники. Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ. Воинскую часть готовят к расформированию. То есть, в основном те оккупанты, которые совершали преступления на Харьковщине, либо убиты, либо ранены, либо боятся возвращаться на фронт. Соответственно говорить о значительной переброске, или как это назвали на россии "перегруппировке", не приходится. Соответственно, сейчас в Луганской области пытаются закрепиться только остатки оккупантов.

Освобождение Луганщины: территория области уже не в планах оккупантов

Сейчас развивается вообще странная с точки зрения логики ситуация. Более того, Сергей Гайдай уже даже призвал готовиться к освобождению Луганщины. И сейчас поймете почему.

Дело в том, что по данным Генштаба ВСУ, в очередной раз значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в больницы ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупанты любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений. Однако это не всегда выходит. Следует напомнить, что именно на Авдеевском и Бахмутском направлениях враг пытается продвинуться уже несколько месяцев, но значительных успехов не имеет. Впрочем, упорно продолжает это делать.

Обратите внимание Зимой выжить почти нереально, – Гайдай сообщил, какая гуманитарная ситуация в Луганской области

И вот, учитывая такую ситуацию, по сравнению с силой врага на Луганщине, в Институте изучения войны прямо заявляют – российские войска продолжают бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений. Теперь очевидно, что кремль отдал приказ российскому пушечному мясу любой ценой захватить хоть что-то в Донецкой области, чтобы сбить эту волну паники после позорного бегства из Харьковщины. Проще говоря, пропагандистам нужен материал, который они выставят как огромную стратегическую победу. Однако такой подход может сильно навредить россиянам. И это хорошо.

Очередное изменение "целей": чего теперь хочет кремль

В настоящее время российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села вблизи Донецка. Впрочем, это чисто эмоциональное значение для оккупантов и боевиков. Однако даже тактически это не имеет значения, ведь мечты о захвате Бахмута, чтобы потом выйти на Славянск, окончательно разбиты, потому что другой фланг, который должен обеспечить поддержку этой операции – город Изюм – уже давно под контролем ВСУ. Но россияне упорно лезут на Бахмут.

И тут как раз и раскрывается главная интрига заявлений о том, что именно ВСУ перехватили инициативу и диктуют условия дальнейших боевых действий. А еще раскрывается факт, что россияне не в состоянии удерживать всю линию фронта. По данным аналитиков Института изучения войны, россияне, несмотря на последние заявления путина о новых целях "спецоперации", а именно захвата Донецкой и Луганской областей, похоже, решили не отстаивать до последнего именно Север Луганской области. Аналитики допускают, что сейчас главные приоритеты оккупантов – это любой ценой захватить хоть что-то в Донецкой области и сохранение под своим контролем захваченных территорий на Юге, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важной территорией для россии, ведь она обеспечивает коридор в Крым. Зато территории Луганской области россияне не считают столь важными.

Однако аналитики Института подчеркивают, что продолжающиеся российские наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, использующие часть очень ограниченной эффективной боевой мощи россии за счет защиты от украинских контрнаступлений, могут свидетельствовать о том, что принятие решений в кремле остается сомнительным.

Тем временем у Украины увеличивается обменный фонд, в россии "хлопки", а в Херсоне паника

Пока оккупанты неделями пытаются продвинуться на Бахмут, украинские войска расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить им охватить российские войска, которые удерживаются вокруг Лимана. Это откроет прямой путь к освобождению Луганской области.

Впрочем, здесь остается открытым вопрос – в кремле просто пытаются одержать какую-то локальную победу, закрывая глаза на поражения, или на россии просто некого бросить на подкрепление? Накануне Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление в Харьковской области позволило значительно увеличить обменный фонд. Украинские военные, по словам президента, взяли в плен сотни оккупантов. А еще президент призвал россиян более массово сдаваться в плен, ведь Украина относится к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Соответственно, россиянам нечего бояться в плену. К тому же это позволит освободить из российского плена больше украинских героев. Однако, вместе с тем, Зеленский добавил – Силы обороны Украины будут бить по оккупантам еще сильнее. И чем дальше, тем оккупантам опаснее оставаться на украинской земле.

Интересно Уже и левый берег – под контролем ВСУ: в сети показали, как военные форсировали Оскол

К тому же после успешного украинского контрнаступления на Харьковщине, северо-востоке страны, беспорядочная война теперь ведется прямо на границе россии. Причем, в Валуйках Белгородской области, куда бежали россияне, вдруг начались "хлопки". Накануне что-то взорвалось на базе российской 3-й мотострелковой дивизии вблизи Валуйков. Россия обвиняет в нападении Украину, но Киев не берет на себя никакой ответственности за эти взрывы. В то же время, западные СМИ уже пишут о том, что даже если допустить, что это сделали ВСУ, о чем нет никаких доказательств, то теперь бить по территории россии можно даже из стареньких украинских артустановок. То есть россияне стали чувствовать, что такое война.

Так или иначе, но факт взрывов в "Белгородской народной республике" уже вызвал панику у россиян и вопрос о том, где же та "вторая армия мира".

Похоже, что паника увеличивается и среди российских оккупантов, и они уже ведут себя все более неадекватно даже между собой. Накануне, 17 сентября, после прилета по одному из штабов в Херсоне, оккупанты начали перестрелку прямо на улицах Херсона и нагнали туда много техники. Позже российские пропагандисты заявили, что в городе началась контртеррористическая операция. Но если это так, то выходит, что оккупанты признают, что ВСУ уже в городе и им приходится уже отбиваться на улицах?

Впрочем, удастся ли оккупантам бежать из Херсона – это еще вопрос. По данным ОК "Юг", накануне ВСУ потопили баржу с российской техникой и оккупантами на борту. Командование еще раз подчеркнуло, что ВСУ обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. Однако россияне все равно пытаются строить какие-нибудь альтернативные методы передвижения через Днепр. Впрочем, на этот раз, как только баржа с оккупантами и техникой достигла глубоких вод Днепра, ВСУ накрыли ее огнем. Как минимум 62 военных и 5 единиц бронированной техники пошли ко дну.

Вот и полезли "консервы": как кремль пытается изменить ситуацию руками иностранных политиков

И вот в этой ситуации сразу же полезли наружу российские "консервы" в Европе и мире. В частности, накануне президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что стоит просто перестать поставлять Украине оружие, и тогда Киев и москва скорее сядут за стол переговоров.

Позже скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что война России против Украины может продолжаться до 2030 года, и Украина может потерять треть или половину территории. По словам венгерского премьера, война была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной, и сейчас санкциями Европа "стреляет себе в ногу". То есть Орбан снова повторил тезис о том, что не стоило помогать Украине и тогда война бы скорее закончилась поражением Киева.

Затем бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, позиционирующий себя политологом, заявил, что Украина должна уступить территории россии и трем соседям. По его логике, Украина в нынешних границах не должна существовать. Она должна уступить территории Венгрии, Польши, Румынии и россии. Это была цитата. А далее он добавил, что сейчас конфликт можно разрешить только путем переговоров с россией при посредничестве США, Германии и Китая.

Заметьте Россия достала политический нафталин, – Подоляк о скандальном заявлении румынского экс-министра

Ранее, как вы помните, Ангела Меркель и Сильвио Берлускони предлагали услуги посредничества в переговорах между Киевом и москвой. То есть сейчас из всех утюгов раздается новый-старый месседж – Украина не победит, нужны переговоры. Впрочем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверен – никакие переговоры не остановят жажду россиян к зверствам, вроде Бучи, Мариуполя или Изюма.

В то же время президент Зеленский сегодня заявил, что сейчас, наверное, единственное, что может решаться дипломатическим путем – это возвращение Крыма. Зеленский заверил, что у Украины просто нет другого выхода, кроме как деоккупировать всю украинскую территорию, ведь наша страна сможет жить спокойно только тогда, когда вернет себе всю свою землю.

Интересно – военный психолог о том, как действует российская пропаганда: смотрите видео