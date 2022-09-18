Своїми міркуваннями щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про підготовку до звільнення Луганщини, нову стратегію кремля і роль проросійських політичних "консерв" читайте далі.

Зверніть увагу "Терор відчаю" та звірства на Харківщині: як контрнаступ ЗСУ змінює ситуацію на фронті

Росія всіляко намагається отримати бодай якусь перемогу на фронті, аби спробувати відволікти увагу від провалу на Харківщині. І через це непоборне бажання росіяни йдуть на доволі дивні кроки.

Наразі аналітики запевняють, що їхні спроби просуватися на Донеччині взагалі виходять за рамки військової логіки, адже ЗСУ прямо зараз просуваються вперед на Луганщині і можуть просто оточити велике угруповання ворога. Наприклад, у Сватово знову лунали вибухи в тих місцях, де кучкувалися окупанти. Втім така політична впертість росіян наразі грає нам на руку, адже ключові рубежі ворога залишаються у вкрай слабкому стані.

Водночас дивні речі відбуваються у Херсоні. Там, схоже, окремі групи окупантів почали перестрілку прямо посеред міста. Очевидно, що це або провокація з метою звинуватити в обстрілах ЗСУ, або банальне нервове виснаження окупантів. І, розуміючи це, кремль знову активував свої "консерви", які активно почали закликати до переговорів.

Однак звірства росіян в Ізюмі вже ні в кого адекватного не залишають сумнівів – розмови з терористом неможливі. Та для путіна з’явилася ще одна велика проблема – "бавовна" почала поширюватися прикордонними містами самої росії, а відповісти на це він вже не може.

Тож, докладніше про ситуацію на фронті станом на сьогодні та про те, як на поразки путіна реагує світ – далі і поговоримо.

Втрати колосальні: де зараз окупаційні війська з Харківщини

Напередодні голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що кремлівський диктатор владімір путін "провалює абсолюто всі свої військово-стратегічні цілі" в Україні, проте це не означає, що війна закінчиться скоро. На жаль вона ймовірно, затягнеться надовго, незважаючи на нещодавні успіхи українських військових.

За словами Тоні Радакіна, головна проблема путіна на сьогодні – це той факт, що російська армія завжди мала проблеми з технікою та не має достатньої кількості живої сили. Зокрема мова йде про професійних військових. З ними у росії величезні проблеми, інакше кремль не вербував би найманців та ув’язнених по всій росії. Натомість, відзначає Радакін, є українські Збройні Сили, які виявляють мужність, вони борються за свою країну та користуються міжнародною підтримкою. І це дозволяє бути нашим ЗСУ на кілька рівнів вище російської армії навіть в питання вмотивованості та морального духу. Та попри все сказане, Радакін додає – це ще не означає, що війна скоро закінчиться, вона буде тривати ще протягом тривалого часу.

То чому саме таку оцінку дає Тоні Радакін відштовхуючись від загальної картини ситуації на фронті? Зараз з’ясуємо.

Почнімо з успіхів наших Збройних Сил. За минулу добу Повітряні сили України знищили 5 безпілотників ворога та російський гелікоптер Ка-52. Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала близько 10 авіаударів по окупаційних військах. Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворога.

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Однак окремо варто виділити Луганщину, де наразі розгортається найзагадковіша ситуація. Річ у тім, що росіяни самі себе переконують у тому, що ЗСУ зупинилися на річці Оскіл. Та це, м’яко кажучи, не правда. Окупанти, за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, намагаються підтягнути техніку до майже усіх населених пунктів, що поблизу з адмінмежею до інших областей. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному та Попасній місцеві помітили збільшення присутності російської техніки. Однак для ЗСУ це якраз відкриває можливості зі знищення локацій скупчення ворога вздовж лінії між областями та глибше в тилу.

Окрім того, напередодні у Сватово, де росіяни намагаються закріпитися, пролунав вибух у готелі, де перебували російські загарбники. За даними Гайдая, серед окупантів є вбиті та поранені. Втім подробиць хто і як завдав удару, голова ОВА не розкриває.

І такі відчайдушні спроби росіян закріпитися дуже сильно підривають новини, щодо їх втечі з Харківської області, адже з’являються все нові й нові подробиці. За даними Генштабу ЗСУ, під час відступу з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту зс росії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки. Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби фсб. Військову частину готують до розформування. Тобто, здебільшого ті окупанти, які вчиняли злочини на Харківщині або вбиті, або поранені, або бояться повертатися на фронт. Відповідно говорити про значне перекидання, чи як це назвали на росії "перегрупування" не доводиться. Відповідно, наразі на Луганщині намагаються закріпитися лише залишки окупантів.

Звільнення Луганщини: територія області уже не в планах окупантів

Зараз розвивається взагалі дивна, з точки зору логіки, ситуація. Ба більше, Сергій Гайдай вже навіть закликав готуватися до звільнення Луганщини. І зараз зрозумієте чому.

Річ у тім, що за даними Генштабу ЗСУ, вчергове значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікарень щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупанти у будь-який спосіб намагаються відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат. Однак це не завжди виходить. Варто нагадати, що саме на Авдіївському та Бахмутському напрямках ворог намагається просунутися вже кілька місяців, але значних успіхів не має. Втім вперто продовжує це робити.

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І от з огляду на таку ситуацію, у порівнянні з силою ворога на Луганщині, в Інституті вивчення війни прямо заявляють – російські війська продовжують безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на обороні від українських контрнаступів. Наразі очевидно, що кремль віддав наказ російському гарматному м’ясу за будь-яку ціну захопити бодай щось в Донецькій області, аби збити цю хвилю паніки після ганебної втечі з Харківщини. Простіше кажучи, пропагандистам потрібен матеріал, який вони виставлять, як величезну стратегічну перемогу. Однак такий підхід може сильно зашкодити росіянам. І це добре.

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Наразі, російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька. Втім, це має суто емоційне значення для окупантів та бойовиків. Однак навіть тактично це немає жодного значення, адже мрії про захоплення Бахмуту, аби потім вийти на Слов’янськ, остаточно розбиті, бо інший фланг, який мав забезпечити підтримку цієї операції – місто Ізюм – вже давно під контролем ЗСУ. Та росіяни вперто лізуть на Бахмут.

І отут якраз і розкривається головна інтрига заяв про те, що саме ЗСУ перехопили ініціативу і диктують умови подальших бойових дій. А ще розкривається факт, що росіяни невзмозі утримувати всю лінію фронту. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни, попри останні заяви путіна про нові цілі "спецоперації", а саме захоплення Донецької та Луганської областей, схоже, вирішили не відстоювати до останнього саме Північ Луганської області. Аналітики допускають, що наразі головні пріоритети окупантів – це за будь-яку ціну захопити хоч щось в Донецькій області і збереження під своїм контролем захоплених територій на Півдні, оскільки Херсонська та Запорізька області є критично важливою територією для росії, адже вона забезпечує коридор до Криму. Натомість території Луганської області росіяни не вважають аж такими важливими.

Однак аналітики Інституту підкреслюють, що триваючі російські наступальні операції навколо Бахмута та Донецька, які використовують частину дуже обмеженої ефективної бойової потужності росії за рахунок захисту від українських контрнаступів, можуть свідчити про те, що прийняття рішень в кремлі залишається сумнівним.

Тим часом в України збільшується обмінний фонд, у росії "бавовна", а в Херсоні паніка

Поки окупанти тижнями намагаються просунутися на Бахмут, українські війська розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм охопити російські війська, які утримуються навколо Лиману. Це відкриє прямий шлях до звільнення Луганщини.

Втім тут залишається відкритим питання – в кремлі просто намагаються здобути якусь локальну перемогу закриваючи очі на поразки, чи на росії просто нікого кинути на підкріплення? Напередодні Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ на Харківщині дозволив значно збільшити обмінний фонд. Українські військові, за словами президента, взяли в полон сотні окупантів. А ще президент закликав росіян масовіше здаватися в полон, адже Україна ставиться до них згідно Женевських конвенцій, як до військовополонених. Відповідно, росіянам нічого боятися в полоні. До того ж, це дозволить звільнити з російського полону більше українських героїв. Однак, разом з тим, Зеленський додав – Сили оборони України битимуть по окупантах ще сильніше. І чим далі, тим окупантам небезпечніше залишатися на українській землі.

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До того ж, після успішного українського контрнаступу на Харківщині, північному сході країни, безладна війна тепер ведеться прямо на кордоні росії. При чому, у Валуйках Білгородської області, куди тікали росіяни, раптом почалася "бавовна". Напередодні, щось вибухнуло на базі російської 3-ї мотострілецької дивізії поблизу Валуйків. Росія звинувачує у нападі Україну, але Київ не бере на себе жодної відповідальності за ці вибухи. Водночас західні ЗМІ вже пишуть про те, що навіть якщо допустити, що це зробили ЗСУ, про що немає жодних доказів, то тепер бити по території росії можно навіть зі стареньких українських артустановок. Тобто росіяни почали на собі відчувати, що таке війна.

Так чи інакше, але факт вибухів у "Білгородській народній республіці" вже викликав паніку у росіян і питання про те, а де ж та "друга армія світу".

Схоже, що паніка збільшується і серед російських окупантів, і вони вже ведуть себе все більш неадекватно навіть між собою. Напередодні, 17 вересня, після прильоту по одному із штабів у Херсоні, окупанти почали перестрілку прямо на вулицях Херсону і нагнали туди багато техніки. Пізніше російські пропагандисти заявили, що в місті почалася контртерористична операція. Та якщо це так, то виходить, що окупанти визнають, що ЗСУ вже у місті і їм доводиться вже відбиватися на вулицях?

Втім, чи вдасться окупантам втекти з Херсонщини – це ще питання. За даними ОК "Південь", напередодні ЗСУ потопили баржу з російською технікою та окупантами на борту. Командування ще раз підкреслило, що ЗСУ забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Однак росіяни все одно намагаються будувати якісь альтернативні методи пересування через Дніпро. Втім, цього разу, як тільки баржа з окупантами та технікою досягла глибоких вод Дніпра, ЗСУ накрили її вогнем. Як мінімум 62 військових та 5 одиниць броньованої техніки пішли на дно.

От і полізли "консерви": як кремль намагається змінити ситуацію, руками іноземних політиків

І от в цій ситуації, одразу ж полізли назовні російські "консерви" в Європі та світі. Зокрема, напередодні президент Мексики Лопес Обрадор заявив, що варто просто перестати постачати Україні зброю і тоді Київ та москва швидше сядуть за стіл переговорів.

Пізніше скандальний прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна росії проти України може тривати до 2030 року, і Україна може втратити третину або й половину території. За словами угорського прем'єра, війна була б локальною, але втрутився Захід і зробив її глобальною, і зараз санкціями Європа "стріляє собі в ногу". Тобто Орбан знову повторив тезу про те, що не варто було допомагати Україні і тоді б війна швидше закінчилася поразкою Києва.

Потім колишній міністр закордонних справ Румунії Андрій Марга, який позиціонує себе політологом, заявив, що Україна повинна поступитися територіями росії і трьом сусідам. За його логікою, Україна в нинішніх кордонах не має існувати. Вона повинна поступитися територіями Угорщині, Польщі, Румунії і росії. Це була цитата. А далі він додав, що нині конфлікт можна вирішити тільки шляхом переговорів з росією за посередництва США, Німеччини та Китаю.

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Раніше, як ви пам’ятаєте, Ангела Меркель та Сільвіо Берлусконі пропонували свої послуги посередництва у переговорах між Києвом та москвою. Тобто, наразі з усіх прасок лунає новий-старий меседж – Україна не переможе, потрібні переговори. Втім, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк певен – жодні переговори не зупинять жагу росіян до звірств, накшталт Бучі, Маріуполя чи Ізюма.

Водночас президент Зеленський сьогодні заявив, що наразі, напевно єдине, що може вирішуватися дипломатичним шляхом – це повернення Криму. Зеленський запевнив, що в України просто немає іншого виходу, окрім як деокуповувати всю українську територію, адже наша країна зможе жити спокійно, лише тоді коли поверне собі всю свою землю.

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