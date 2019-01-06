18:52
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Король Малайзии отрекся от престола на фоне слухов о женитьбе с "Мисс Москва", – DW

      230 Читати новину українською
      Отречение короля
      Отречение короля / Фото из открытых источников

      Мухаммад V – первый в истории страны руководитель, который оставил свой пост до официального завершения срока полномочий. Отречение состоялось на фоне распространения слухов о том, что король в ноябре 2018 года женился на российской модели, победившей на конкурсе "Мисс Москва" в 2015 году.

      Об этом рассказала "Немецкая волна".

      Читайте также: Украинка получила пожизненное заключение в Малайзии: известна причина

      Впрочем, в воскресенье, 6 ноября пресс-служба Королевского двора сообщила, что король всегда старался хорошо выполнять возложенные на него обязанности и покидает пост с благодарностью правительству и, особенно, премьер-министру. При этом причины отречения в заявлении не сообщались.

      Малайзія

      Мухаммад V первый в истории страны наставник, который оставил свой пост досрочно

      К слову, в Малайзии король – выборная должность. Совет султанов, глав девяти штатов страны, голосованием избирают между собой человека, который будет управлять всей Малайзией следующие пять лет. Мухаммад V был 15-м королем, был избран в октябре 2016. А в ноябре 2018, когда он якобы женился на русской модели, официально временно прекращал исполнять обязанности короля, аргументируя необходимостью поправить здоровье.

      Ріхана

      Оксана Воеводина – "Рихана"

      В это же время СМИ писали о том, что 49-летний Мухаммад женился на 25-летней модели из России, при чем свадьба проходила в подмосковном элитном поселке Барвиха. Вскоре журналисты добавили, что Оксана Воеводина приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. Однакотитулу "Мисс Москва" титул королевы Малайзии не добавился – согласно местным законам, на него может претендовать только коренная малайзийка.

      Напомним, в мае 2018 года в Малайзии на парламентских выборах впервые за 60 лет победила оппозиционная коалиция "Альянс надежды" во главе с 92-летним Махатхиром Мохамадом. Бывший премьер страны в 1981-2003 годах стал самым старым выборным лидером планеты. Поэтому на самом деле отречение короля могло быть следствием давления оппозиции и никоим образом не связанным с личной жизнью.

      Теги: Малайзия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как встречают Сочельник в Западной Украине: традиции, которые сохранились
      сегодня , 18:38 Как встречают Сочельник в Западной Украине: традиции, которые сохранились
      Анна Косинська 2 2871
      Что символизируют 12 блюд на Святвечер
      сегодня , 17:31 Что символизируют 12 блюд на Святвечер
      8311
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 14:33 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      9563
      Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      сегодня , 14:26 Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      Інститут Просвіти 2630
      Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      сегодня , 12:50 Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      Яніна Ткачук 87610
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Пекин пережил рекордный дождь
       22 июля 2012 , 17:21
      Эммануэль Макрон: как пройти путь от неизвестного банкира к возможному президенту Франции
       7 мая 2017 , 11:50
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук