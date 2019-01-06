Король Малайзии отрекся от престола на фоне слухов о женитьбе с "Мисс Москва", – DW

Мухаммад V – первый в истории страны руководитель, который оставил свой пост до официального завершения срока полномочий. Отречение состоялось на фоне распространения слухов о том, что король в ноябре 2018 года женился на российской модели, победившей на конкурсе "Мисс Москва" в 2015 году.

Об этом рассказала "Немецкая волна".

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Впрочем, в воскресенье, 6 ноября пресс-служба Королевского двора сообщила, что король всегда старался хорошо выполнять возложенные на него обязанности и покидает пост с благодарностью правительству и, особенно, премьер-министру. При этом причины отречения в заявлении не сообщались.

Мухаммад V – первый в истории страны наставник, который оставил свой пост досрочно

К слову, в Малайзии король – выборная должность. Совет султанов, глав девяти штатов страны, голосованием избирают между собой человека, который будет управлять всей Малайзией следующие пять лет. Мухаммад V был 15-м королем, был избран в октябре 2016. А в ноябре 2018, когда он якобы женился на русской модели, официально временно прекращал исполнять обязанности короля, аргументируя необходимостью поправить здоровье.

Оксана Воеводина – "Рихана"

В это же время СМИ писали о том, что 49-летний Мухаммад женился на 25-летней модели из России, при чем свадьба проходила в подмосковном элитном поселке Барвиха. Вскоре журналисты добавили, что Оксана Воеводина приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. Однакотитулу "Мисс Москва" титул королевы Малайзии не добавился – согласно местным законам, на него может претендовать только коренная малайзийка.

Напомним, в мае 2018 года в Малайзии на парламентских выборах впервые за 60 лет победила оппозиционная коалиция "Альянс надежды" во главе с 92-летним Махатхиром Мохамадом. Бывший премьер страны в 1981-2003 годах стал самым старым выборным лидером планеты. Поэтому на самом деле отречение короля могло быть следствием давления оппозиции и никоим образом не связанным с личной жизнью.