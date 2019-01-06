Король Малайзії зрікся престолу на фоні чуток про одруження з "Міс Москва", – DW

Мухаммад V – перший в історії країни керманич, який облишив свій пост до офіційного завершення строку повноважень. Зречення відбулося на фоні поширення чуток про те, що король у листопаді 2018 року одружився з російською моделлю, яка перемогла на конкурсі "Міс Москва" у 2015 році.

Про це розповіла "Німецька хвиля".

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Утім, у неділю, 6 листопада прес-служба Королівського двору повідомила, що король завжди прагнув добре виконувати покладені на нього обов'язки і полишає пост із вдячністю уряду та, особливо, прем'єр-міністру. При цьому причини зречення у заяві не повідомлялися.



Мухаммад V – перший в історії країни керманич, який облишив свій пост достроково

До слова, у Малайзії король – виборна посада. Рада султанів, очільників дев'яти штатів країни, голосуванням обирають між собою людину, яка буде керувати усією Малайзією наступні п'ять років. Мухаммад V був 15-м королем, обраний був у жовтні 2016. А у листопаді 2018, коли він начебто одружився з російською моделлю, офіційно тимчасово припиняв виконувати обов'язки короля, аргументуючи необхідністю поправити здоров'я.



Оксана Воєводіна – "Ріхана"

У цей же час ЗМІ писали про те, що 49-річний Мухаммад одружився з 25-літньою моделлю із Росії, при чому весілля відбувалося у підмосковному елітному поселенні Барвиха. Незабаром журналісти додали, що Оксана Воєводіна прийняла іслам та взяла мусульманське ім'я Ріхана. До титулу "Міс Москва", утім титул королеви Малайзії не додався – згідно з місцевими законами, на нього може претендувати тільки корінна малайзійка.

Нагадаємо, у травні 2018 року у Малайзії на парламентських виборах вперше за 60 років перемогла опозиційна коаліція "Альянс надії" на чолі із 92-річним Махатхіром Мохамадом. Колишній прем'єр країни у 1981-2003 роках став найстарішим виборним лідером планети. Тож насправді зречення короля могло бути наслідком тиску опозиції і жодним чином не пов'язаним із особистим життям.