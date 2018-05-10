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Історична перемога Махатхіра Мохамада на виборах у Малайзії: що чекає на країну

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Як лідеру опозиції Махатхіру Мохамаду вдалося перемогти та що чекає на Малайзію
Як лідеру опозиції Махатхіру Мохамаду вдалося перемогти та що чекає на Малайзію / Al Jazeera

На парламентських виборах у Малайзії вперше за 60 років перемогла опозиційна коаліція "Альянс надії" на чолі із 92-річним Махатхіром Мохамадом.

Колишній прем'єр-міністр країни, який очолював уряд Малайзії із 1981 по 2003 роки, стане найстарішим виборним лідером у світі, пише BBC.

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Мохамад вийшов з пенсії та перейшов до опозиції, щоб змістити главу уряду Наджиба Разака, якого обвинувачують у корупції.

Опозиція отримає 113 із 222 місць у Палаті представників, а "Національний фронт", що був при владі з часів незалежності країни в 1957 році, матиме всього 79 крісел.

Оскільки жодна партія у складі коаліції не отримала більшості, тому технічно тепер король Малайзії Мухаммад V має вирішити, з яких політичних сил формуватиметься уряд та хто його очолить.

Видання зауважує, що Наджиб готовий "прийняти вердикт народу", але ЗМІ припускають, що не варто очікувати плавного переходу до влади після такого великого політичного перевороту.

Так, так, я все ще живий,
– заявив лідер опозиції Махатхір на прес-конференції у четвер, додавши, що його коаліція не "шукатиме помсти, але поверне верховенство права".

Під його керівництвом Малайзія стала одним з "азіатських тигрів" групою країн, економіка яких швидко розвивалася в 90-х роках. Але Махатхір був авторитарним діячем, який використовував суперечливі закони про безпеку для блокування своїх політичних опонентів, йдеться у статті.

Його заступника Анвара Ібрагіма було звільнено і звинувачено у корупції та сексуальних домаганнях, а згодом ув'язнено. Махатхір також був наставником Наджиба, який став прем'єр-міністром у 2008 році.

Наджиба Разака звинувачують у корупції
Наджиба Разака звинувачують у присвоєнні близько 700 мільйонів доларів США із державного інвестиційного фонду 1Malaysia Development Berhad. Діяльність фонду розслідує кілька країн, а сам Разак всі обвинувачення відкидає

Тим часом опозиція Махатхіра зіткнеться із низкою викликів, зазначається у публікації. Відкритим залишається питання, наскільки добре працюватиме в уряді коалція, яка об'єдналася в основному для того, щоб витіснити Наджиба Разака.

Окрім того, прогнозувалося, що вибори у Малайзії 9 травня не будуть "вільними та справедливими". Так, нещодавно уряд ухвалив закон, який перекроював виборчі обмеження, що дозволило уряду отримати перевагу у виборчих округах і заповнити їх малайськими мусульманами, які вважаються прихильниками "Національного фронту". До того ж, за кілька днів до голосування група активістів-реформаторів Bersih 2.0 звинуватила виборчу комісію у здісненні багатьох "виборчих злочинів", зокрема, у порушенні правил голосування на пошті та неможливості вилучення загиблих осіб із виборчого списку.

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Теги: Новини політики Публікації Малайзія
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 травня
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