Українка отримала довічне ув'язнення в Малайзії: відома причина

У Малайзії українку засудили до довічного позбавлення волі за торгівлю кокаїном.

Про це повідомляє NST.

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Верховний суд Малайзії виніс вирок 24-річній українці Клавдії Лопаткіній після того, як три роки тому її визнали винною в торгівлі кокаїном.

Раніше українка була звільнена Верховним судом, але прокуратура подала апеляцію.

Суддя зазначив, що в українки було достатньо часу, щоб перевірити два пластикові пакети, які вона привезла з Дубаю в Куала-Лумпур, а потім у Пенанг.

"Замість цього вона просто "закрила очі" і не скористалася можливістю перевірити вміст сумки, в якій, за її словами, були шоколадні цукерки", - зазначив він.

Нагадаємо, у США, в місті Вудленд Парк, що в штаті Колорадо, за підозрою в нелегальному вирощуванні марихуани заарештували українку.