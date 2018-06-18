У США затримали українку, яка зберігала в будинку 130 кілограмів наркотиків

У США, в місті Вудленд Парк, що в штаті Колорадо, за підозрою в нелегальному вирощуванні марихуани заарештували українку.

Про це повідомив офіс шерифа округу Теллер у Facebook.

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У четвер, 14 червня, після отримання ордера на обшук, окружний шериф і працівники міського відділення поліції здійснили рейд у будинку українки. Під час обшуку знайшли та вилучили 130 кілограмів марихуани та 86 живих рослин. Вартість вилученої партії за попередньою оцінкою становить 1,4 мільйонів доларів.

Підозрюваною виявилася 52-річна Світлана Азовська, громадянка України. Зараз їй інкримінують незаконне вирощування марихуани, що тягне за собою кримінальну відповідальність.