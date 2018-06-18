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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В США задержали украинку, которая хранила в доме 130 килограммов наркотиков

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Подозреваемая в преступлении украинка
Подозреваемая в преступлении украинка / ua.112.ua

В США, в городе Вудленд Парк, штат Колорадо, по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестовали украинку.

Об этом сообщил офис шерифа округа Теллер в Facebook.

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В четверг, 14 июня, после получения ордера на обыск, окружной шериф и работники городского отделения полиции провели рейд в доме украинки. Во время обыска нашли и изъяли 130 килограммов марихуаны и 86 живых растений. Стоимость изъятой партии по предварительной оценке составляет 1,4 миллионов долларов.

Подозреваемой оказалась 52-летняя Светлана Азовская, гражданка Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное выращивание марихуаны, что влечет за собой уголовную ответственность.

Теги: Новости США Криминальные новости Наркотики
Источник: 24 Канал
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