В США задержали украинку, которая хранила в доме 130 килограммов наркотиков

В США, в городе Вудленд Парк, штат Колорадо, по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестовали украинку.

Об этом сообщил офис шерифа округа Теллер в Facebook.

Читайте также: В Кривом Роге парень прятал наркотики в нижнем белье

В четверг, 14 июня, после получения ордера на обыск, окружной шериф и работники городского отделения полиции провели рейд в доме украинки. Во время обыска нашли и изъяли 130 килограммов марихуаны и 86 живых растений. Стоимость изъятой партии по предварительной оценке составляет 1,4 миллионов долларов.

Подозреваемой оказалась 52-летняя Светлана Азовская, гражданка Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное выращивание марихуаны, что влечет за собой уголовную ответственность.