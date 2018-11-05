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      Украинка получила пожизненное заключение в Малайзии: известна причина

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      Задержанная в Малайзии Украинка
      Задержанная в Малайзии Украинка / utusan.com.my

      В Малайзии украинку приговорили к пожизненному лишению свободы за торговлю кокаином.

      Об этом сообщает NST.

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      Верховный суд Малайзии вынес приговор 24-летней украинке Клавдии Лопаткиной после того, как три года назад ее признали виновной в торговле кокаином.

      Ранее украинка была освобождена Верховным судом, но сторона прокуратуры подала апелляцию.

      Судья отметил, что у украинки было достаточно времени, чтобы проверить два пластиковые пакеты, которые она привезла из Дубая в Куала-Лумпур, а потом в Пенанг.

      "Вместо этого она просто "закрыла глаза" и не воспользовалась возможностью проверить содержимое сумки, в которой, по ее словам, были шоколадные конфеты", – отметил он.

      Напомним, в США, в городе Вудленд Парк, что в штате Колорадо, по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестовали украинку.

      Теги: Новости Украины Наркотики Малайзия
      Источник: 24 Канал
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