Украинка получила пожизненное заключение в Малайзии: известна причина

В Малайзии украинку приговорили к пожизненному лишению свободы за торговлю кокаином.

Об этом сообщает NST.

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Верховный суд Малайзии вынес приговор 24-летней украинке Клавдии Лопаткиной после того, как три года назад ее признали виновной в торговле кокаином.

Ранее украинка была освобождена Верховным судом, но сторона прокуратуры подала апелляцию.

Судья отметил, что у украинки было достаточно времени, чтобы проверить два пластиковые пакеты, которые она привезла из Дубая в Куала-Лумпур, а потом в Пенанг.

"Вместо этого она просто "закрыла глаза" и не воспользовалась возможностью проверить содержимое сумки, в которой, по ее словам, были шоколадные конфеты", – отметил он.

Напомним, в США, в городе Вудленд Парк, что в штате Колорадо, по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестовали украинку.