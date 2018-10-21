В Венесуэле задержали украинца за перевозку 147 килограмм кокаина
Власти Венесуэлы задержали панамское судно Jose Progress с двадцатью лицами за перевозку кокаина. Среди них обнаружили одного украинца.
Об этом сообщает портал Cooperante.
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Среди членов экипажа были один украинец, трое граждан России, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин.
На борту правоохранители нашли 124 упаковки кокаина весом в 147 килограмм. Известно, что судно под испанским флагом направлялось в бельгийский Гент.
Источник: 24 Канал
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