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      БЛОГ Анатолий Амелин
      Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

      Коронавирус и его последствия: дорожная карта для Зеленского

      -
      Что бы я сделал на месте Зеленского / Getty images

      Ох, не завидую новому правительству (если оно будет) и Офису президента, которым придется разбираться с последствиями коронавируса.

      – мировые финансовые рынки валятся;
      – сырьевые рынки валятся (наша экономика экспортоориентирована и экспорт сырьевой);
      – в бюджете дыра (и будет расти);
      – таможня план не выполняет;
      – очереди инвесторов нет (в прошлом году опять $2,5 млрд при требуемых €10);
      – рефинансировать долги становится все сложнее;
      – всего выплаты в 2020 году $16,4 млрд, пик в 3 квартале $6,3 млрд;
      – с МВФ опять неопределенность;
      – судебная реформа не в повестке дня (Посол Германии выразилась четче некуда);
      – Донбасс вот вот впихнут в Украину без всякой гарантии финансирования его восстановления (в год нужно от $3 млрд). А значит дыра бюджета еще больше;
      – энергосистема разбалансирована, таких рисков аварийного отключения давно не было.

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      На носу девальвация, секвестр бюджета, недовольные госслужащие и пенсионеры, местные выборы и танцы с бубном, что бы удовлетворить электорат… Но больше всего не завидую Зеленскому, потому что новый Кабмин, как и предыдущий это Кабмин Зеленского. Он же их нанимает и ставит задачи?

      Что бы я делал на месте Зеленского?

      1. Формировал бы Антикризисный Кабмин из опытных менеджеров, а не из квотных товарищей, согласованных с союзниками (как говорят). Менеджеров, для которых важен не рейтинг, а результат в виде эффективной растущей экономики. Если Кабмин не будет командой – то потопят и себя и Офис Президента и всю страну.

      2. Разработал и утвердил 3-летний антикризисный план, предусматривающий меры по стимулированию экономики:

      – стимулирование потребления (кредитование, ипотека, создание рабочих мест);
      – финансирование инфраструктурных проектов на сумму до 10% от ВВП (источник – бюджет, Инвестиции в формате ГЧП, внешние и внутренние кредиты);
      – стимулирование импортозамещения (кредитные программы, гранты);
      – продвижение экспорта (создание торгово экономических миссий, промо Украины за рубежом, компенсация части расходов украинских компаний на участие в международных выставках, кредитование экспорта...)

      3. Отдельное внимание уделил бы повышению доверия к юрисдикции (судебная реформа –  приоритет №1). Инвестиционных няней заменил бы на консьерж сервис для всех инвесторов (а не только от 100 млн с непонятным функционалом), да и в принципе, разработал бы комплексный план стимулирования, привлечения и поддержки инвестиций, вместо фрагментарно и взятого с потолка проекта с инвест-нянями)

      4. Но работа с инвесторами невозможна без определения Стратегических целей страны. Они есть? Ответ вы знаете, знают его и внешние инвесторы. Нужно вместе с Новым Кабмином и аналитическими центрами в короткий срок согласовать долгосрочные стратегические цели страны, роль и место Украины на европейской и мировой экономической, гуманитарной, социальной и безопасностной карте.

      Следующим шагом определить тактические шаги для достижения этих целей, требуемые ресурсы, возможных союзников и партнеров, разработать детально сотню проектов для этого и вместе с Кабмином провел roadshow по привлечению инвесторов, партнеров:

      Например:

      США – энергетическая безопасность, добыча нефти, газа как для нужд Украины, так и для поставки в Европу. Создание товарной биржи для Черноморского региона, развитие портовой инфраструктуры и ВПК. Создание R&D центров в сфере биоинженерии, фармакологии, ВПК, космос.

      Китай – строительство транспортной инфраструктуры (в том числе в рамках проекта "Один пояс – один путь") – порты, скоростная железная дорога, грузовые авиатерминалы, перенос в Украину производства для Европейского рынка. Достройка старых и строительство новых атомных энергоблоков, а так же систем накопления электрической энергии. Строительство заводов по производству электроники и R&D центров.

      Европа – создание условий для локализации в Украине производства для Европейского рынка, строительство транспортной инфраструктуры, сотрудничество в производстве аграрной экологической продукции для Европейского рынка.

      Индия – строительство транспортной инфраструктуры "Скандинаво – Индийского коридора", строительство медицинских R&D и оздоровительных центров, предприятий легкой, тяжелой и авиакосмической промышленности.

      Турция – строительство дорог и аэропортов.

      Арабские страны – партнерство в производстве халяльной продукции.

      Израиль – создание совместных R&D центров в сфере ВПК, биоинженерии, кибербезопаности.

      ... можно долго продолжать. Для каждой страны нужно иметь четкое понимание точек взаимного интереса и готовые просчитанные, упакованные проекты.

      Но это идеальная картинка. План по факту, качество решения антикризисных мер будет зависеть от качества найма людей для их выполнения, четкой постановки задач, наличия ресурсов, а так же способности контролировать выполнения задач.

      А с этим у нас обычно проблемы (с каждым приведенном пунктом)… Неделя будет интересной. Будем запасаться или попкорном или крупой. Очень не хотелось бы крупой…

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      Автор: Анатолий Амелин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Публикации Владимир Зеленский
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