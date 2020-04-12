Коронавирус нас не одолеет, – впервые в истории Британии королева обратилась к нации на Пасху
93-летняя королева Великобритании Елизавета II обратилась к подданным с пасхальным посланием. "Пасха нам сейчас нужна как никогда", – заявила она, имея в виду сложную ситуацию в стране из-за пандемии COVID-19.
О послании королевы к нации рассказали на BBC. По словам Елизаветы II, празднование Пасхи в 2020 может показаться неуместным – из-за пандемии коронавируса. Однако на самом деле этот праздник сейчас очень нужен.
Лишь неделей ранее Елизавета II выступила с обращением к нации в пятый раз за годы правления
В этом году Пасха – совершенно другая для многих из нас. Но если мы будем сохранять дистанцию друг от друга, то этим сохраним и безопасность друг друга. Однако, Пасха не отменена. На самом деле, Пасха нам сейчас нужна как никогда
– сказала королева.
И добавила: "Как бы темной ни была смерть – особенно для тех, кто страдает от горя, – свет и жизнь сильнее".
"Мы все знаем, что коронавирус нас не одолеет!" – подытожила Елизавета и пожелала всем и каждому благословенной Пасхи.
Заметим, свое обращение Елизавета записала в Виндзорском дворце с помощью только звукорежиссера, который находился в соседней комнате.
Что интересно: на BBC пишут, что это было первое в истории страны пасхальное послание королевы народу. Причем оно содержит два крайне важных месседжи:
- Пасха в 2020 будет трудной, но очень нужной.
- Жизненно необходимо людям соблюдать социальную дистанцию.
Добавим, что обращение британского монарха на религиозную тематику в стране не считают шагом, который нарушает принцип раздельности государства и церкви. Ведь король или королева Великобритании по традиции являются одновременно руководителями очень влиятельной в стране Англиканской церкви.
COVID-19 в Великобритании: по состоянию на начало суток 12 апреля зафиксирован 78 991 случай инфицирования коронавирусом, известно о 9 875 погибших. В стране с начала эпидемии протестировали на COVID-19 335 тысяч человек.
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