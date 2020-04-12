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      Коронавирус нас не одолеет, – впервые в истории Британии королева обратилась к нации на Пасху

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      Элизавета ІІ второй раз за неделю обратилась к нации / NBC news

      93-летняя королева Великобритании Елизавета II обратилась к подданным с пасхальным посланием. "Пасха нам сейчас нужна как никогда", – заявила она, имея в виду сложную ситуацию в стране из-за пандемии COVID-19.

      О послании королевы к нации рассказали на BBC. По словам Елизаветы II, празднование Пасхи в 2020 может показаться неуместным – из-за пандемии коронавируса. Однако на самом деле этот праздник сейчас очень нужен.

      Лишь неделей ранее Елизавета II выступила с обращением к нации в пятый раз за годы правления

      В этом году Пасха – совершенно другая для многих из нас. Но если мы будем сохранять дистанцию друг от друга, то этим сохраним и безопасность друг друга. Однако, Пасха не отменена. На самом деле, Пасха нам сейчас нужна как никогда
      – сказала королева.

      И добавила: "Как бы темной ни была смерть – особенно для тех, кто страдает от горя, – свет и жизнь сильнее".

      "Мы все знаем, что коронавирус нас не одолеет!" – подытожила Елизавета и пожелала всем и каждому благословенной Пасхи.

      Заметим, свое обращение Елизавета записала в Виндзорском дворце с помощью только звукорежиссера, который находился в соседней комнате. 

      Что интересно: на BBC пишут, что это было первое в истории страны пасхальное послание королевы народу. Причем оно содержит два крайне важных месседжи: 

      • Пасха в 2020 будет трудной, но очень нужной.
      • Жизненно необходимо людям соблюдать социальную дистанцию.

      Добавим, что обращение британского монарха на религиозную тематику в стране не считают шагом, который нарушает принцип раздельности государства и церкви. Ведь король или королева Великобритании по традиции являются одновременно руководителями очень влиятельной в стране Англиканской церкви. 

      COVID-19 в Великобритании: по состоянию на начало суток 12 апреля зафиксирован 78 991 случай инфицирования коронавирусом, известно о 9 875 погибших. В стране с начала эпидемии протестировали на COVID-19 335 тысяч человек. 

      коронавирус
      Как избежать инфицирования / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье LifeStyle Новости LifeStyle Елизавета II Великобритания Европа
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