03:39
12 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус нас не здолає, – вперше в історії Британії королева звернулася до нації на Великдень

      -
      Элизавета ІІ знову звернулася до нації / NBC news

      93-річна королева Великої Британії Єлизавета II звернулася до підданих із великоднім посланням. "Великдень нам зараз потрібен як ніколи", – заявила вона, мовлячи про скрутну ситуацію в країні через пандемію COVID-19.

      Про послання королеви до нації розповіли у BBC. За словами Єлизавети ІІ, святкування Великодня у 2020 може видатися недоречним – через пандемію коронавірусу. Однак насправді це свято зараз дуже потрібне.

      Лише тижнем раніше Єлизавета ІІ виступила зі зверненням до нації вп'яте за роки правління

      Цього року Великдень – геть інший для багатьох із нас. Але якщо ми зберігатимемо дистанцію один від одного, то цим зберігатимемо й безпеку один одного. Однак, Великдень не скасовано. Насправді, Великдень нам зараз потрібен як ніколи,
      – сказала королева.

      І додала: "Наскільки б темною не була смерть – особливо для тих, хто страждає від горя, – світло і життя сильніші".

      "Ми всі знаємо, що коронавірус нас не здолає!" – підсумувала Єлизавета та побажала усім і кожному благословенного Великодня.

      Зауважимо, своє звернення Єлизавета записала у Віндзорському палаці за допомогою лише звукорежисера, який перебував у сусідній кімнаті. 

      Що цікаво: у BBC пишуть, що це було перше в історії країни великоднє послання королеви народові. Причому воно містить два вкрай важливі меседжі: 

      • Великдень у 2020 буде важким, але дуже потрібним.
      • Життєво необхідно людям дотримуватися соціальної дистанції.

      Додамо, що звернення британського монарха на релігійну тематику в країні не вважають кроком, який порушує принцип роздільності держави та церкви. Адже король чи королева Великої Британії за традицією є водночас очільниками дуже впливової в країні Англіканської церкви. 

      COVID-19 у Великій Британії: станом на початок доби 12 квітня зафіксовано 78 991 випадок інфікування коронавірусом, відомо про 9 875 померлих. У країні від початку епідемії протестували на COVID-19 335 тисяч людей. 

      Коронавірус
      Як уникнути інфікування / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я LifeStyle Новини LifeStyle Єлизавета II Велика Британія Європа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      11 квітня , 08:01 Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому
      Юлія Поскробок
      11 квітня , 07:50 Тести на коронавірус: хто може зробити та скільки коштують
      Юлія Поскробок