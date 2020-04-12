Коронавірус нас не здолає, – вперше в історії Британії королева звернулася до нації на Великдень
93-річна королева Великої Британії Єлизавета II звернулася до підданих із великоднім посланням. "Великдень нам зараз потрібен як ніколи", – заявила вона, мовлячи про скрутну ситуацію в країні через пандемію COVID-19.
Про послання королеви до нації розповіли у BBC. За словами Єлизавети ІІ, святкування Великодня у 2020 може видатися недоречним – через пандемію коронавірусу. Однак насправді це свято зараз дуже потрібне.
Лише тижнем раніше Єлизавета ІІ виступила зі зверненням до нації вп'яте за роки правління
Цього року Великдень – геть інший для багатьох із нас. Але якщо ми зберігатимемо дистанцію один від одного, то цим зберігатимемо й безпеку один одного. Однак, Великдень не скасовано. Насправді, Великдень нам зараз потрібен як ніколи,
– сказала королева.
І додала: "Наскільки б темною не була смерть – особливо для тих, хто страждає від горя, – світло і життя сильніші".
"Ми всі знаємо, що коронавірус нас не здолає!" – підсумувала Єлизавета та побажала усім і кожному благословенного Великодня.
Зауважимо, своє звернення Єлизавета записала у Віндзорському палаці за допомогою лише звукорежисера, який перебував у сусідній кімнаті.
Що цікаво: у BBC пишуть, що це було перше в історії країни великоднє послання королеви народові. Причому воно містить два вкрай важливі меседжі:
- Великдень у 2020 буде важким, але дуже потрібним.
- Життєво необхідно людям дотримуватися соціальної дистанції.
Додамо, що звернення британського монарха на релігійну тематику в країні не вважають кроком, який порушує принцип роздільності держави та церкви. Адже король чи королева Великої Британії за традицією є водночас очільниками дуже впливової в країні Англіканської церкви.
COVID-19 у Великій Британії: станом на початок доби 12 квітня зафіксовано 78 991 випадок інфікування коронавірусом, відомо про 9 875 померлих. У країні від початку епідемії протестували на COVID-19 335 тисяч людей.
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