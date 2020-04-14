Новости о коронавирусе 14 апреля: рынки снова закрывают, на лето не советуют планировать поездки
Правительство снова закрывает продуктовые рынки, поскольку они не придерживаются карантинных требований. В ЕС ожидают возвращения к нормальной жизни осенью и советуют не планировать отпуск за границей. Минздрав Испании заявляет о преодолении пика эпидемии. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 14 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 3 372 случая COVID-19 (из них 325 – за последние сутки). 98 человек умерли от коронавируса, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 119 человек выздоровели.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Киев – 551 случай (10 смертей);
- Черновицкая область — 546 случаев (8 смертей);
- Ивано-Франковская область — 332 случая (26 смертей);
- Тернопольская область — 280 случаев (5 смертей);
- Киевская область — 224 случая (7 смертей);
- Винницкая область — 200 случаев;
- Кировоградская область — 144 случая (7 смертей);
- Львовская область — 136 случаев (5 смертей);
- Ровненская область — 134 случая (8 смертей);
- Черкасская область — 105 случаев (2 смерти);
- Житомирская область — 112 случаев (3 смерти);
- Закарпатская область — 99 случаев (4 смерти);
- Запорожская область — 89 случаев (1 смерть);
- Волынская область — 80 случаев (3 смерти);
- Сумская область — 74 случая (4 смерти);
- Днепропетровская область — 71 случай;
- Одесская область — 69 случаев (1 смерть);
- Херсонская область — 34 случая (1 смерть);
- Полтавская область — 25 случаев;
- Хмельницкая область – 22 случая (3 смерти);
- Харьковская область — 14 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев (1 смерть);
- Черниговская область — 10 случаев (1 смерть);
- Николаевская область — 5 случаев;
- Луганская область — 3 случая.
Стоит знать Почему не надо делать тест на коронавирус самостоятельно дома: пояснения Супрун
- За границей от коронавируса лечится 175 украинцев. 24 наших граждан выздоровели, шестеро, к сожалению, умерли.
- В Вооруженных силах Украины 19 инфицированных коронавирусом и одна смерть.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- По самым оптимистичным прогнозам, мир вернется к нормальной жизни в конце лета – начале осени, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба. В ЕС дипломаты прямо говорят своим не планировать отпуска за границей на лето, ведь неизвестно, какой будет ситуация.
- Рада накануне приняла изменения в закон о противодействии коронавирусу. Это решение, в частности, позволяет закрывать на карантин целые города и ограничивать туда въезд.
- Семьям медиков, которые умрут от коронавируса, выполняя свой профессиональный долг, будут выплачивать пособие. Такие изменения приняли в законе о госбюджете-2020.
- Продуктовым рынкам с 14 апреля снова запретили работать. Все потому, что они нарушали условия карантина.
- Пенсионеры получат обещанную тысячу уже после Пасхи. Изменения в бюджет приняли только вчера, а выплаты могут начаться только через 5 дней после вступления в силу закона.
- В Киево-Печерской лавре еще 2 новых случая COVID-19. Там умер монах Почаевской лавры. Количество инфицированных перевалило за 90. Лавра находится на карантине. Там стоят 4 поста правоохранителей, пропускают только по спецпропускам.
- Медицинская система Украины способна одновременно справиться с 3500 больными коронавирусом в реанимации. Большее количество наша система не осилит, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Сейчас в больницах находится 1 248 человек с коронавирусом, остальные дома на самоизоляции. Сколько из них в тяжелом состоянии – неизвестно.
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Оставайтесь дома – это поможет сохранить жизнь / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире за 14 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 1 936 695 случаев COVID-19. 120 567 человек умерло от коронавируса, 458 987 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (587 173), Испания (172 541), Италия (159 516), Франция (136 779) и Германия (130 072).
- Министр здравоохранения Испании заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса. Правда, в понедельник новых случаев было всего на 2% меньше, чем в воскресенье. Напомним, что Испания постепенно ослабляет карантин с 13 апреля.
- В Италии россияне предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего "российского СМИ" и поблагодарить Путина за якобы "гумпомощь".
- В Германии четвертый день подряд снижается количество новых случаев COVID-19.
- Польша начнет постепенно выходить из карантина с 19 апреля. В частности, позволят работать большему количеству предприятий.
- И о футболе. Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни дал прогноз, что матчи сборных возобновятся аж в 2021 году, потому что в приоритете – завершить национальные чемпионаты.
Исследования коронавируса
- Бороться с пандемией коронавируса ученым поможет игра World of Warcraft. Виртуальные миры являются идеальной средой для тестирования массовых поведенческих реакций.
- Ведущий немецкий эпидемиолог Александр Кекуле считает, что самоизоляция может навредить человечеству. Он убежден, что молодые люди должны переболеть коронавирусом. Чем больше людей будут иметь иммунинет, тем медленнее будет распространяться вирус.
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