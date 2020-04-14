Новости о коронавирусе 14 апреля: рынки снова закрывают, на лето не советуют планировать поездки

Правительство снова закрывает продуктовые рынки, поскольку они не придерживаются карантинных требований. В ЕС ожидают возвращения к нормальной жизни осенью и советуют не планировать отпуск за границей. Минздрав Испании заявляет о преодолении пика эпидемии. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 апреля.