Новини про коронавірус 14 квітня: ринки знову закривають, на літо не радять планувати мандрівки

Уряд знову закриває продуктові ринки, оскільки вони не дотримуються карантинних вимог. У ЄС очікують повернення до нормального життя восени і радять не планувати відпустки за кордоном. МОЗ Іспанії заявляє про подолання піку епідемії. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 квітня.