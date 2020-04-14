Новини про коронавірус 14 квітня: ринки знову закривають, на літо не радять планувати мандрівки
Уряд знову закриває продуктові ринки, оскільки вони не дотримуються карантинних вимог. У ЄС очікують повернення до нормального життя восени і радять не планувати відпустки за кордоном. МОЗ Іспанії заявляє про подолання піку епідемії. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 14 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 3 372 випадки COVID-19 (з них 325 – за останню добу). 98 людей померли від коронавірусу, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 119 людей одужали.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Київ – 551 випадок (10 смертей);
- Чернівецька область — 546 випадків (8 смертей);
- Івано-Франківська область — 332 випадки (26 смертей);
- Тернопільська область — 280 випадків (5 смертей);
- Київська область — 224 випадки (7 смертей);
- Вінницька область — 200 випадків;
- Кіровоградська область — 144 випадки (7 смертей);
- Львівська область — 136 випадків (5 смертей);
- Рівненська область — 134 випадки (8 смертей);
- Житомирська область — 112 випадків (3 смерті);
- Черкаська область — 105 випадків (2 смерті);
- Закарпатська область — 99 випадків (4 смерті);
- Запорізька область — 89 випадків (1 смерть);
- Волинська область — 80 випадків (3 смерті);
- Сумська область — 74 випадки (4 смерті);
- Дніпропетровська область — 71 випадок;
- Одеська область — 69 випадків (1 смерть);
- Херсонська область — 34 випадки (1 смерть);
- Полтавська область — 25 випадків;
- Хмельницька область — 22 випадки (3 смерті);
- Харківська область — 14 випадків;
- Донецька область — 12 випадків (1 смерть);
- Чернігівська область — 10 випадків (1 смерть);
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Луганська область — 3 випадки.
Варто знати Чому не треба робити тест на коронавірус самостійно вдома: пояснення Супрун
- За кордоном від коронавірусу лікується 175 українців. 24 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.
- У Збройних силах України 19 інфікованих коронавірусом і одна смерть.
Головні новини про коронавірус в Україні
- За найоптимістичнішими прогнозами, світ повернеться до нормального життя вкінці літа – на початку осені, розповів голова МЗС Дмитро Кулеба. У ЄС дипломати прямо кажуть своїм не планувати відпустки за кордоном на літо, бо нее відомо, якою буде ситуація.
- Рада напередодні прийняла зміни в закон про протидію коронавірусу. Це рішення, зокрема, дозволяє закривати на карантин цілі міста і обмежувати туди в'їзд.
- Родинам медиків, які помруть від коронавірусу, виконуючи свій професійний обов'язок, виплачуватимуть допомогу. Такі зміни прийняли законі про держбюджет-2020.
- Продуктовим ринкам з 14 квітня знову заборонили працювати. Все тому, що вони порушували умови карантину.
- Пенсіонери отримають обіцяну тисячу вже після Великодня. Зміни в бюджет прийняли лише вчора, а виплати можуть початися лише через 5 днів після набрання чинності закону.
- У Києво-Печерській лаврі ще 2 нових випадки COVID-19. Там помер монах Почаївської лаври. Кількість інфікованих перевалила за 90. Лавра перебуває на карантині. Там стоять 4 пости правоохоронців, пропускають лише за спецперепустками.
- Медична система України здатна одночасно впоратися з 3500 хворими з коронавірусом в реанімації. Більшу кільксть наша система не подужає, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зараз в лікарнях перебуває 1 248 осіб з коронавірусом, решта вдома на самоізоляції. Скільки з них у важкому стані – невідомо.
До теми Додому на Великдень: чому не варто "шастати" у карантин
Залишайтеся вдома – це допоможе зберегти життя / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі за 14 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 1 936 695 випадків COVID-19. 120 567 людей померло від коронавірусу, 458 987 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (587 173), Іспанія (172 541), Італія (159 516), Франція (136 779) та Німеччина (130 072).
- Міністр охорони здоров'я Іспанії заявив, що країна пройшла пік епідемії коронавірусу. Щоправда, в понеділок нових випадків було всього на 2% менше, ніж у неділю. Нагадаємо, що Іспанія поступово послаблює карантин з 13 квітня.
- В Італії росіяни пропонують своїм знайомим італійцям знятися в ролику якогось "російського ЗМІ" і подякувати Путіну за начебто "гумдопомогу".
- У Німеччині четвертий день поспіль знижується кількість нових випадків COVID-19.
- Польща почне поступово виходити з карантину з 19 квітня. Зокрема, дозволять працювати більшій кількості підприємств.
- І про футбол. Віцепрезидент ФІФА Віктор Монтальяні прогнозу, що матчі збірних відновляться аж у 2021 році, бо у пріоритеті – завершити національні чемпіонати.
Дослідження коронавірусу
- Боротися з пандемією коронавірусу вченим допоможе гра World of Warcraft. Віртуальні світи є ідеальним середовищем для тестування масових поведінкових реакцій.
- Провідний німецький епідеміолог Олександр Кекуле вважає, що самоізоляція може нашкодити людству. Він переконаний, що молоді люди повинні перехворіти коронавірусом. Чим більше людей матимуть імунінет, тим повільніше поширюватиметься вірус.
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