15:07
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Новини про коронавірус 14 квітня: ринки знову закривають, на літо не радять планувати мандрівки

      - Читать новость на русском
      Новини про коронавірус в Україні та світі 14 квітня / timesofmalta.com

      Уряд знову закриває продуктові ринки, оскільки вони не дотримуються карантинних вимог. У ЄС очікують повернення до нормального життя восени і радять не планувати відпустки за кордоном. МОЗ Іспанії заявляє про подолання піку епідемії. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 14 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 3 372 випадки COVID-19 (з них 325 – за останню добу). 98 людей померли від коронавірусу, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 119 людей одужали.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Київ – 551 випадок (10 смертей);
      • Чернівецька область — 546 випадків (8 смертей);
      • Івано-Франківська область — 332 випадки (26 смертей);
      • Тернопільська область — 280 випадків (5 смертей);
      • Київська область — 224 випадки (7 смертей);
      • Вінницька область — 200 випадків;
      • Кіровоградська область — 144 випадки (7 смертей);
      • Львівська область — 136 випадків (5 смертей);
      • Рівненська область — 134 випадки (8 смертей);
      • Житомирська область — 112 випадків (3 смерті);
      • Черкаська область — 105 випадків (2 смерті);
      • Закарпатська область — 99 випадків (4 смерті);
      • Запорізька область — 89 випадків (1 смерть);
      • Волинська область — 80 випадків (3 смерті);
      • Сумська область — 74 випадки (4 смерті);
      • Дніпропетровська область — 71 випадок;
      • Одеська область — 69 випадків (1 смерть);
      • Херсонська область — 34 випадки (1 смерть);
      • Полтавська область — 25 випадків;
      • Хмельницька область — 22 випадки (3 смерті);
      • Харківська область — 14 випадків;
      • Донецька область — 12 випадків (1 смерть);
      • Чернігівська область — 10 випадків (1 смерть);
      • Миколаївська область — 5 випадків;
      • Луганська область — 3 випадки.

      Варто знати Чому не треба робити тест на коронавірус самостійно вдома: пояснення Супрун

      • За кордоном від коронавірусу лікується 175 українців. 24 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.
      • У Збройних силах України 19 інфікованих коронавірусом і одна смерть.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • За найоптимістичнішими прогнозами, світ повернеться до нормального життя вкінці літа – на початку осені, розповів голова МЗС Дмитро Кулеба. У ЄС дипломати прямо кажуть своїм не планувати відпустки за кордоном на літо, бо нее відомо, якою буде ситуація.
      • Продуктовим ринкам з 14 квітня знову заборонили працювати. Все тому, що вони порушували умови карантину.
      • У Києво-Печерській лаврі ще 2 нових випадки COVID-19. Там помер монах Почаївської лаври. Кількість інфікованих перевалила за 90. Лавра перебуває на карантині. Там стоять 4 пости правоохоронців, пропускають лише за спецперепустками.
      • Медична система України здатна одночасно впоратися з 3500 хворими з коронавірусом в реанімації. Більшу кільксть наша система не подужає, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зараз в лікарнях перебуває 1 248 осіб з коронавірусом, решта вдома на самоізоляції. Скільки з них у важкому стані – невідомо.

      До теми Додому на Великдень: чому не варто "шастати" у карантин

      Чому потрібно залишатись вдома
      Залишайтеся вдома – це допоможе зберегти життя / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 14 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 1 936 695 випадків COVID-19. 120 567 людей померло від коронавірусу, 458 987 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (587 173), Іспанія (172 541), Італія (159 516), Франція (136 779) та Німеччина (130 072).
      • Міністр охорони здоров'я Іспанії заявив, що країна пройшла пік епідемії коронавірусу. Щоправда, в понеділок нових випадків було всього на 2% менше, ніж у неділю. Нагадаємо, що Іспанія поступово послаблює карантин з 13 квітня.
      • В Італії росіяни пропонують своїм знайомим італійцям знятися в ролику якогось "російського ЗМІ" і подякувати Путіну за начебто "гумдопомогу".
      • У Німеччині четвертий день поспіль знижується кількість нових випадків COVID-19. 

      Дослідження коронавірусу

      • Боротися з пандемією коронавірусу вченим допоможе гра World of Warcraft. Віртуальні світи є ідеальним середовищем для тестування масових поведінкових реакцій.
      • Провідний німецький епідеміолог Олександр Кекуле вважає, що самоізоляція може нашкодити людству. Він переконаний, що молоді люди повинні перехворіти коронавірусом. Чим більше людей матимуть імунінет, тим повільніше поширюватиметься вірус.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Зниження зарплат держапарату: чи правильно ми економимо?
      Тимофій Милованов
      сьогодні , 12:10 Додому на Великдень: чому не варто "шастати" у карантин
      Анатолій Яворський