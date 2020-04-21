Новости о коронавирусе 21 апреля: карантин в Украине продлят, но ослабят
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 апреля. В Украине продлят карантин минимум до 12 мая. Буковина готовится привлекать больницы второй волны. Беларусь готовится к параду 9 мая несмотря на тысячи инфицированных.
Новости о коронавирусе в Украине 21 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 6 125 случаев COVID-19 (из них 415 – за последние сутки). 161 человек умер от коронавируса, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 367 человек выздоровели.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область – 988 случаев (31 выздоровел);
- Киев – 892 случая (33 выздоровели);
- Ивано-Франковская область – 556 случаев (27 выздоровели);
- Тернопольская область – 435 случаев (34 выздоровели);
- Киевская область – 356 случаев (28 выздоровели);
- Ровненская область – 341 случай (21 выздоровел);
- Винницкая область – 338 случаев (18 выздоровели);
- Житомирская область – 270 случаев (1 выздоровел);
- Львовская область – 256 случаев (26 выздоровели);
- Кировоградская область – 247 случаев (17 выздоровели);
- Закарпатская область – 205 случаев (16 выздоровели);
- Черкасская область – 186 случаев (28 выздоровели);
- Волынская область – 174 случая (13 выздоровели);
- Одесская область – 146 случаев;
- Запорожская область – 137 случаев (17 выздоровели);
- Днепропетровская область – 122 случаев (9 выздоровели);
- Полтавская область – 101 случай (12 выздоровели);
- Сумская область – 84 случая (10 выздоровели);
- Харьковская область – 77 случаев (2 выздоровели);
- Херсонская область – 70 случаев (7 выздоровели);
- Хмельницкая область – 49 случаев (5 выздоровели);
- Николаевская область – 41 случай;
- Луганская область – 25 случаев (3 выздоровели);
- Донецкая область – 16 случаев (6 выздоровели);
- Черниговская область – 13 случаев (3 выздоровели).
Важно Карантин в Украине могут продлить до мая: прогноз экспертов
- В Вооруженных силах Украины подтвердили 39 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. Двое уже выздоровели.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Карантин в Украине планируют продлить до 12 мая. Соответствующее постановление готовит Минздрав, его рассмотрят назасединии правительства в среду. И вместе с продлением карантина будут предлагать некоторые смягчения: позволят прогулки по паркам, однако в ограниченном количестве и в масках, откроют библиотеки и музеи. Однако сами музейщики уже выступили против открытия заведений.
- Киев уже разработал план постепенного смягчения ограничений. Их начнут снимать только после преодоления пика эпидемии. Прогнозируют, что он будет в столице через неделю – две. Доступ к кладбищам в Киеве будет ограничен до 6 июня.
- В Одесской области закрыли на двухнедельный карантин целую больницу из-за большого количества больных коронавирусом работников. Все медики и пациенты Подольской городской больницы пройдут ПЦР-тестирования. В Подольске зафиксировано 37 случаев COVID-19.
- Украинские врачи иногда пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Они контактируют с больными без этой защиты, пока у пациентов нет положительного теста на коронавирус. Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал рассматривать каждого пациента с температурой как потенциального больного коронавирусом.
- Больше всего больных на Буковине. Регион готовится привлекать к госпитализации больных COVID-19 в больницы второй волны. В больницах первой волны осталось лишь 109 свободных коек.
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Новости о коронавирусе в мире за 21 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 2 503 067 случаев COVID-19. 171 747 человек умерло от коронавируса, 659 106 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (792 938), Испания (204 178), Италия (181 228), Франция (155 383) и Германия (147 103).
- В Китае около тысячи пациентов с COVID-19 ошибочно отнесли к людям, которые выздоровели.
- ООН приняла резолюцию по противодействию пандемии коронавируса в мире. Документ призывает государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, использовать цифровые технологии, усиливать международную научную взаимодействие и координацию в борьбе с Covid-19. Российский вариант резолюции с отменой санкций ООН отвергла.
- В ВОЗ говорят, что основная борьба с коронавирусом еще впереди. Значительно осложняет работу то, что многие люди не понимают, что это за вирус.
- Германия отменила крупнейший пивной фестиваль в мире – Октоберфест в Мюнхене – из-за пандемии коронавируса.
- Беларусь сравнялась с Испанией по количеству новых случаев. В стране за сутки 1 485 новых больных. Несмотря на это, Лукашенко категорически отказывается вводить карантин и готовится к параду на 9 мая.
- Канадскому актеру Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнения от коронавируса. У звезды сериалов "Голубая кровь" и "Закон и порядок" начали образовываться тромбы, он находится на искусственной вентиляции легких.
- Facebook будет блокировать посты о протестах из-за карантина. Людям, которые лайкают фейки о коронавирусе, сервис будет показывать достоверную информацию от ВОЗ.
Исследование коронавируса
- Лишний вес затрудняет течение коронавируса. Организм у людей с ожирением вырабатывает повышенное количество рецепторов, которые необходимы возбудителю SARS-CoV-2 для того, чтобы проникать в здоровые клетки.
- COVID-19 может влиять на организм человека, как ВИЧ – аналогичным образом поражать клетки приобретенного иммунитета (Т-клетки). Об этом говорится в новом исследовании китайских и американских ученых.
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