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      Новости о коронавирусе 21 апреля: карантин в Украине продлят, но ослабят

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      Новости о коронавирусе 21 апреля в Украине и мире / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 апреля. В Украине продлят карантин минимум до 12 мая. Буковина готовится привлекать больницы второй волны. Беларусь готовится к параду 9 мая несмотря на тысячи инфицированных.

      Новости о коронавирусе в Украине 21 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 6 125 случаев COVID-19 (из них 415 – за последние сутки). 161 человек умер от коронавируса, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 367 человек выздоровели.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Черновицкая область – 988 случаев (31 выздоровел);
      • Киев – 892 случая (33 выздоровели);
      • Ивано-Франковская область – 556 случаев (27 выздоровели);
      • Тернопольская область – 435 случаев (34 выздоровели);
      • Киевская область – 356 случаев (28 выздоровели);
      • Ровненская область – 341 случай (21 выздоровел);
      • Винницкая область – 338 случаев (18 выздоровели);
      • Житомирская область – 270 случаев (1 выздоровел);
      • Львовская область – 256 случаев (26 выздоровели);
      • Кировоградская область – 247 случаев (17 выздоровели);
      • Закарпатская область – 205 случаев (16 выздоровели);
      • Черкасская область – 186 случаев (28 выздоровели);
      • Волынская область – 174 случая (13 выздоровели);
      • Одесская область – 146 случаев;
      • Запорожская область – 137 случаев (17 выздоровели);
      • Днепропетровская область – 122 случаев (9 выздоровели);
      • Полтавская область – 101 случай (12 выздоровели);
      • Сумская область – 84 случая (10 выздоровели);
      • Харьковская область – 77 случаев (2 выздоровели);
      • Херсонская область – 70 случаев (7 выздоровели);
      • Хмельницкая область – 49 случаев (5 выздоровели);
      • Николаевская область – 41 случай;
      • Луганская область – 25 случаев (3 выздоровели);
      • Донецкая область – 16 случаев (6 выздоровели);
      • Черниговская область – 13 случаев (3 выздоровели).

      Важно Карантин в Украине могут продлить до мая: прогноз экспертов

      • В Вооруженных силах Украины подтвердили 39 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. Двое уже выздоровели.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • В Одесской области закрыли на двухнедельный карантин целую больницу из-за большого количества больных коронавирусом работников. Все медики и пациенты Подольской городской больницы пройдут ПЦР-тестирования. В Подольске зафиксировано 37 случаев COVID-19.
      • Украинские врачи иногда пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Они контактируют с больными без этой защиты, пока у пациентов нет положительного теста на коронавирус. Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал рассматривать каждого пациента с температурой как потенциального больного коронавирусом.
      • Больше всего больных на Буковине. Регион готовится привлекать к госпитализации больных COVID-19 в больницы второй волны. В больницах первой волны осталось лишь 109 свободных коек.

      К теме Путешествия после пандемии: что изменится и где ждать больше туристов

      Новости о коронавирусе в мире за 21 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 2 503 067 случаев COVID-19. 171 747 человек умерло от коронавируса, 659 106 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (792 938), Испания (204 178), Италия (181 228), Франция (155 383) и Германия (147 103).
      • ООН приняла резолюцию по противодействию пандемии коронавируса в мире. Документ призывает государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, использовать цифровые технологии, усиливать международную научную взаимодействие и координацию в борьбе с Covid-19. Российский вариант резолюции с отменой санкций ООН отвергла.
      • Германия отменила крупнейший пивной фестиваль в мире – Октоберфест в Мюнхене – из-за пандемии коронавируса.
      • Беларусь сравнялась с Испанией по количеству новых случаев. В стране за сутки 1 485 новых больных. Несмотря на это, Лукашенко категорически отказывается вводить карантин и готовится к параду на 9 мая.
      • Канадскому актеру Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнения от коронавируса. У звезды сериалов "Голубая кровь" и "Закон и порядок" начали образовываться тромбы, он находится на искусственной вентиляции легких.
      • Facebook будет блокировать посты о протестах из-за карантина. Людям, которые лайкают фейки о коронавирусе, сервис будет показывать достоверную информацию от ВОЗ.

      Исследование коронавируса

      • Лишний вес затрудняет течение коронавируса. Организм у людей с ожирением вырабатывает повышенное количество рецепторов, которые необходимы возбудителю SARS-CoV-2 для того, чтобы проникать в здоровые клетки.
      • COVID-19 может влиять на организм человека, как ВИЧ – аналогичным образом поражать клетки приобретенного иммунитета (Т-клетки). Об этом говорится в новом исследовании китайских и американских ученых.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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