Новости о коронавирусе 21 апреля: карантин в Украине продлят, но ослабят

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 апреля. В Украине продлят карантин минимум до 12 мая. Буковина готовится привлекать больницы второй волны. Беларусь готовится к параду 9 мая несмотря на тысячи инфицированных.