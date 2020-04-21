Новини про коронавірус 21 квітня: карантин в Україні продовжать, але послаблять
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 квітня. В Україні продовжать карантин щонайменше до 12 травня. Буковина готується залучати лікарні другої хвилі. Білорусь готується до параду 9 травня попри тисячі інфікованих.
Новини про коронавірус в Україні 21 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 6 125 випадків COVID-19 (з них 415 – за останню добу). 161 людина померла від коронавірусу, з них 84 чоловіків та 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 367 людей одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область – 988 випадків (31 одужав);
- Київ – 892 випадки (33 одужали);
- Івано-Франківська область – 556 випадків (27 одужали);
- Тернопільська область – 435 випадків (34 одужали);
- Київська область – 356 випадків (28 одужали);
- Рівненська область – 341 випадок (21 одужав);
- Вінницька область – 338 випадків (18 одужали);
- Житомирська область – 270 випадків (1 одужав);
- Львівська область – 256 випадків (26 одужали);
- Кіровоградська область – 247 випадків (17 одужали);
- Закарпатська область – 205 випадків (16 одужали);
- Черкаська область – 186 випадків (28 одужали);
- Волинська область – 174 випадки (13 одужали);
- Одеська область – 146 випадків;
- Запорізька область – 137 випадків (17 одужали);
- Дніпропетровська область – 122 випадків (9 одужали);
- Полтавська область – 101 випадок (12 одужали);
- Сумська область – 84 випадки (10 одужали);
- Харківська область – 77 випадків (2 одужали);
- Херсонська область – 70 випадків (7 одужали);
- Хмельницька область – 49 випадків (5 одужали);
- Миколаївська область – 41 випадок;
- Луганська область – 25 випадків (3 одужали);
- Донецька область – 16 випадків (6 одужали);
- Чернігівська область – 13 випадків (3 одужали).
Важливо Карантин в Україні можуть продовжити до травня: прогноз експертів
- У Збройних силах України підтвердили 39 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. Двоє вже одужали.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Карантин в Україні планують продовжити до 12 травня. Відповідну постанову готує МОЗ, її розглянуть на засіданні уряду в середу. Та разом із продовженням карантину пропонуватимуть певні пом'якшення: дозволять прогулянки парками, однак в обмеженій кількості та в масках, відкриють бібліотеки та музеї. Однак самі музейники вже виступили проти відкриття закладів.
- Київ уже розробив план поступового пом'якшення обмежень. Їх почнуть знімати лише після подолання піку епідемії. Прогнозують, що він буде у столиці за тиждень – два. Доступ до кладовищ у Києві буде обмежений до 6 червня.
- На Одещині закрили на двотижневий карантин цілу лікарню через велику кількість хворих коронавірусом працівників. Усі медики і пацієнти Подільської міської лікарні пройдуть ПЛР-тестування. У Подільську зафіксовано 37 випадків COVID-19.
- Українські лікарі інколи нехтують засобами індивідуального захисту. Вони контактують з хворими без цього захисту, допоки в пацієнтів немає позитивного тесту на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав розглядати кожного пацієнта з температурою як потенційного хворого на коронавірус.
- Найбільше хворих на Буковині. Регіон готується залучати до госпіталізації хворих на COVID-19 лікарні другої хвилі. В лікарнях першої хвилі залишилось лише 109 вільних ліжок.
До теми Подорожі після пандемії: що зміниться і де чекати найбільше туристів
Новини про коронавірус у світі за 21 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 2 503 067 випадків COVID-19. 171 747 людей померло від коронавірусу, 659 106 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (792 938), Іспанія (204 178), Італія (181 228), Франція (155 383) та Німеччина (147 103).
- У Китаї близько тисячі пацієнтів з COVID-19 помилково віднесли до людей, які одужали.
- ООН схвалила резолюцію щодо протидії пандемії коронавірусу у світі. Документ закликає держави активніше фінансувати розробки вакцин та ліків, використовувати цифрові технології, посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з Covid-19. Російський варіант резолюції зі скасуванням санкцій ООН відкинула.
- У ВООЗ кажуть, що основна боротьба з коронавірусом ще попереду. Значно ускладнює роботу те, що багато людей не розуміють, що це за вірус.
- Німеччина скасувала найбільший пивний фестиваль у світі – Октоберфест у Мюнхені – через пандемію коронавірусу.
- Білорусь зрівнялася з Іспанією за кількістю нових випадків. В країні за добу 1485 нових хворих. Попри це Лукашенко категорично відмовляється вводити карантин і готується до параду на 9 травня.
- Канадському актору Ніку Кордеро ампутували ногу через ускладнення від коронавірусу. У зірки серіалів "Блакитна кров" та "Закон і порядок" почали утворюватися тромби, він перебуває на штучній вентиляції легень.
- Facebook блокуватиме пости про протести через карантин. Людям, які лайкають фейки про коронавірус, сервіс показуватиме достовірну інформацію від ВООЗ.
Дослідження коронавірусу
- Зайва вага ускладнює перебіг коронавірусу. Організм у людей з ожирінням виробляє підвищену кількість рецепторів, які необхідні збуднику SARS-CoV-2 для того, аби проникати в здорові клітини.
- COVID-19 може впливати на організм людини, як ВІЛ – аналогічним чином вражати клітини набутого імунітету (Т-клітини). Про це йдеться в новому дослідженні китайських та американських вчених.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 11:21 Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 21 квітня
сьогодні , 13:50 Методи Лукашенка не допомогли: в Білорусі різко росте кількість хворих на COVID-19
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні зняли з дрона: моторошне відеосьогодні , 15:14
-
Коронавірус воскрес, або Друге життя штаму COVID-19сьогодні , 12:00
-
Дендропарки мрії в Україні, які варто відвідатисьогодні , 13:35
-
Великоднє загострення на фронті: експерт оцінив наміри Росіїсьогодні , 14:40
-
Що відбувається у Почаєві після скандального богослужіння на Великденьсьогодні , 14:30
-
Курс рубля до долара різко впав на фоні обвалу ціни нафтисьогодні , 12:01
Пропозиції партнерів
Коментарі