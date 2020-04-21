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      Новини про коронавірус 21 квітня: карантин в Україні продовжать, але послаблять

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      Новини про коронавірус 21 квітня в Україні та світі / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 квітня. В Україні продовжать карантин щонайменше до 12 травня. Буковина готується залучати лікарні другої хвилі. Білорусь готується до параду 9 травня попри тисячі інфікованих.

      Новини про коронавірус в Україні 21 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 6 125 випадків COVID-19 (з них 415 – за останню добу). 161 людина померла від коронавірусу, з них 84 чоловіків та 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 367 людей одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Чернівецька область – 988 випадків (31 одужав);
      • Київ – 892 випадки (33 одужали);
      • Івано-Франківська область – 556 випадків (27 одужали);
      • Тернопільська область – 435 випадків (34 одужали);
      • Київська область – 356 випадків (28 одужали);
      • Рівненська область – 341 випадок (21 одужав);
      • Вінницька область – 338 випадків (18 одужали);
      • Житомирська область – 270 випадків (1 одужав);
      • Львівська область – 256 випадків (26 одужали);
      • Кіровоградська область – 247 випадків (17 одужали);
      • Закарпатська область – 205 випадків (16 одужали);
      • Черкаська область – 186 випадків (28 одужали);
      • Волинська область – 174 випадки (13 одужали);
      • Одеська область – 146 випадків;
      • Запорізька область – 137 випадків (17 одужали);
      • Дніпропетровська область – 122 випадків (9 одужали);
      • Полтавська область – 101 випадок (12 одужали);
      • Сумська область – 84 випадки (10 одужали);
      • Харківська область – 77 випадків (2 одужали);
      • Херсонська область – 70 випадків (7 одужали);
      • Хмельницька область – 49 випадків (5 одужали);
      • Миколаївська область – 41 випадок;
      • Луганська область – 25 випадків (3 одужали);
      • Донецька область – 16 випадків (6 одужали);
      • Чернігівська область – 13 випадків (3 одужали).

      Важливо Карантин в Україні можуть продовжити до травня: прогноз експертів

      • У Збройних силах України підтвердили 39 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. Двоє вже одужали.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Карантин в Україні планують продовжити до 12 травня. Відповідну постанову готує МОЗ, її розглянуть на засіданні уряду в середу. Та разом із продовженням карантину пропонуватимуть певні пом'якшення: дозволять прогулянки парками, однак в обмеженій кількості та в масках, відкриють бібліотеки та музеї. Однак самі музейники вже виступили проти відкриття закладів.
      • На Одещині закрили на двотижневий карантин цілу лікарню через велику кількість хворих коронавірусом працівників. Усі медики і пацієнти Подільської міської лікарні пройдуть ПЛР-тестування. У Подільську зафіксовано 37 випадків COVID-19.
      • Українські лікарі інколи нехтують засобами індивідуального захисту. Вони контактують з хворими без цього захисту, допоки в пацієнтів немає позитивного тесту на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав розглядати кожного пацієнта з температурою як потенційного хворого на коронавірус.
      • Найбільше хворих на Буковині. Регіон готується залучати до госпіталізації хворих на COVID-19 лікарні другої хвилі. В лікарнях першої хвилі залишилось лише 109 вільних ліжок.

      До теми Подорожі після пандемії: що зміниться і де чекати найбільше туристів

      Новини про коронавірус у світі за 21 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 2 503 067 випадків COVID-19. 171 747 людей померло від коронавірусу, 659 106 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (792 938), Іспанія (204 178), Італія (181 228), Франція (155 383) та Німеччина (147 103).
      • ООН схвалила резолюцію щодо протидії пандемії коронавірусу у світі. Документ закликає держави активніше фінансувати розробки вакцин та ліків, використовувати цифрові технології, посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з Covid-19. Російський варіант резолюції зі скасуванням санкцій ООН відкинула.
      • Німеччина скасувала найбільший пивний фестиваль у світі – Октоберфест у Мюнхені – через пандемію коронавірусу.
      • Білорусь зрівнялася з Іспанією за кількістю нових випадків. В країні за добу 1485 нових хворих. Попри це Лукашенко категорично відмовляється вводити карантин і готується до параду на 9 травня.
      • Канадському актору Ніку Кордеро ампутували ногу через ускладнення від коронавірусу. У зірки серіалів "Блакитна кров" та "Закон і порядок" почали утворюватися тромби, він перебуває на штучній вентиляції легень.
      • Facebook блокуватиме пости про протести через карантин. Людям, які лайкають фейки про коронавірус, сервіс показуватиме достовірну інформацію від ВООЗ.

      Дослідження коронавірусу 

      • Зайва вага ускладнює перебіг коронавірусу. Організм у людей з ожирінням виробляє підвищену кількість рецепторів, які необхідні збуднику SARS-CoV-2 для того, аби проникати в здорові клітини.
      • COVID-19 може впливати на організм людини, як ВІЛ – аналогічним чином вражати клітини набутого імунітету (Т-клітини). Про це йдеться в новому дослідженні китайських та американських вчених.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020
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