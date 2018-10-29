Коррупционный экс-нардеп Мартыненко подал в суд на Центр противодействия коррупции: причина

Дело Николая Мартыненко, которое рассматривали сегодня, 29 октября, в суде – одно из самых первых громких дел национального антикоррупционного бюро. Николай Мартыненко на политическом горизонте давно: 17 лет депутат, миллионер, его еще могут помнить со времен Ющенко – входил в круг "любих друзів". Его обвиняют в коррупции, а он потащил в суд и самих борцов с коррупцией.

Утро понедельника 29 октября у Николая Мартыненко начинается с очередного визита в Шевченковский суд.

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В политических кругах его называют не иначе как правой рукой экс-премьера Арсения Яценюка, а еще "кошельком" и серым кардиналом партии "Народный фронт", до создания которой он был "любим другом" Ющенко, и входил в партию "Наша Украина". Всего в парламенте Мартыненко работал непрерывно с 1998 года до декабря 2015 года. Тогда он добровольно сложил депутатский мандат, чтобы "не влиять на следствие".



Николай Мартыненко

Мартыненко и его сообщникам инкриминируют завладение 700 миллионами гривен из-за аферы на горно-обогатительном комбинате и "Энергоатоме". Сегодня в суде прокуроры должны продолжать зачитывать обвинительный акт, однако рассмотрение дела перенесли. Но господин Мартыненко собирается на еще одно заседание – уже после обеда. Он подал в суд на Центр противодействия коррупции. Хочет, чтобы с сайта убрали его досье.

Надо сначала, чтобы состоялся суд, доказать вину, а потом публиковать,

– сказал подозреваемый, бывший народный депутат Николай Мартыненко.

На утверждение, что на сайте выложено то, в чем его обвиняет НАБУ, и это публичная информация, Мартыненко выразил свое, отличающееся от иных, мнение.

Обвиняют и доказано судом – это разные вещи. А Центр противодействия коррупции играет в игрушки, против которых мы всегда боролись с вами, против того, чтобы сначала доказать в суде любое доказательство, а потом уже можно было публиковать,

– добавил экс-нардеп.

Вот эта страница так не по душе бывшему нардепу. Здесь можно прочитать об уголовных производствах и просмотреть, с какими фирмами и людьми связан Мартыненко.

Мартыненко на сайте pep.org.ua

Юрист объясняет: в реестре, кроме господина Мартыненко, еще 10 тысяч человек. И периодически кто-то из них просит, чтобы его имя убрали из базы. Однако экс-нардеп первый, кто дошел до суда. Так почему информация о Мартыненко в реестре публичных деятелей стоит ему костью в горле?

Операции все, которые совершает он, его компания, подлежат финансовому мониторингу, и в том числе иностранные банки, просматривая эту информацию, могут ему не позволить так быстро проводить эти операции,

– пояснила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

В Центре противодействия коррупции обращают внимание на то, с какой скоростью фемида взялась рассматривать уголовное производство в отношении Мартыненко.

Уголовные дела НАБУ в Шевченковском суде обычно двигаются очень медленно. Заседания проводят чаще всего раз в три месяца. Дело Мартыненко – их уже назначили в коллегии судей – раз в неделю. Это говорит о том, что он влияет каким-то образом. Чтобы дело рассматривали быстро. Он хочет получить оправдательный приговор до создания Антикоррупционного суда,

– подчеркнула Щербан.

Политолог называет дело Мартыненко примером борьбы старых элит против новых людей.

"Это человек, который был приближен к премьер-министру. Это показатель, что старая система своих в тюрьму не сажает. И то, что они потом еще позволяют себе нагло подавать в суд на те общественные организации, которые в том числе занимались расследованиями, демонстрирует что старая система себя очень комфортно чувствует", – подчеркнул политолог Николай Давидюк.

Хотя на политической арене звезда Николая Мартыненко пока не сияет, но амбиции не угасают: "Есть инсайдеры, и различные эксперты говорят, что, возможно, сотрудничество с БЮТом – следующее", – добавил Давидюк.

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А пока досье Мартыненко на сайте противодействия коррупции никто не будет снимать, по меньшей мере до 10-го декабря. Ведь рассмотрение дела перенесли.