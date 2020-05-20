Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Крайняя бедность из-за пандемии постигнет 60 миллионов человек, – Всемирный банк

- Читати новину українською
Крайняя бедность из-за пандемии постигнет 60 миллионов человек, – Всемирный банк

Всемирный банк заявил, что из-за беспрецендентного кризиса вследствие пандемии COVID-19 60 миллионов людей может постигнуть крайняя бедность.

Мировую экономику ждет глубокая рецессия – об этом заявил президент организации Дэвид Мелпас, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

К теме Курс валют на 20 мая: доллар падает вниз, евро поднимается вверх

ВБ дал обязательство до середины 2021 года выдать кредитов на 160 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на преодоление последствий пандемии COVID-19 и карантинных ограничений в экономике развитых стран.

Пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны привести в крайнюю бедность до 60 миллионов людей и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности,
– подчеркнул президент ВБ Дэвид Мелпас.

Всемирный банк уже оказывает помощь в борьбе с COVID-19 в 100 развивающихся странах, где проживает 70% населения планеты.

► Что входит в поддержку

Поддержка предоставляется в виде грантов, займов и инвестиций в акционерный капитал, будет дополнена мораторием на обслуживание займов, предоставляемых на двусторонней основе. Это означает, если страны, которые развиваются (и имеют право на помощь по линии Международной Ассоциации Развития), попросят об отсрочке погашения официальной двусторонней задолженности, получат больше финансовых ресурсов для противодействия пандемии COVID-19.

Глава Всемирного банка призвал стран-кредиторов присоединяться к инициативе "Большой двадцатки", которая собственно и объявила мораторий на выплаты долга рядом стран, которые развиваются.

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Коронавирус COVID-19 Кредит Деньги Всемирный банк
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему Кучма не самый лучший президент?
19 мая , 21:30 Почему Кучма не самый лучший президент?
Денис Казанський
Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США
19 мая , 21:21 Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США
Северин Трач
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк