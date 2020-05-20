Крайняя бедность из-за пандемии постигнет 60 миллионов человек, – Всемирный банк

Всемирный банк заявил, что из-за беспрецендентного кризиса вследствие пандемии COVID-19 60 миллионов людей может постигнуть крайняя бедность.

Мировую экономику ждет глубокая рецессия – об этом заявил президент организации Дэвид Мелпас, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

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ВБ дал обязательство до середины 2021 года выдать кредитов на 160 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на преодоление последствий пандемии COVID-19 и карантинных ограничений в экономике развитых стран.

Пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны привести в крайнюю бедность до 60 миллионов людей и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности,

– подчеркнул президент ВБ Дэвид Мелпас.

Всемирный банк уже оказывает помощь в борьбе с COVID-19 в 100 развивающихся странах, где проживает 70% населения планеты.

► Что входит в поддержку

Поддержка предоставляется в виде грантов, займов и инвестиций в акционерный капитал, будет дополнена мораторием на обслуживание займов, предоставляемых на двусторонней основе. Это означает, если страны, которые развиваются (и имеют право на помощь по линии Международной Ассоциации Развития), попросят об отсрочке погашения официальной двусторонней задолженности, получат больше финансовых ресурсов для противодействия пандемии COVID-19.

Глава Всемирного банка призвал стран-кредиторов присоединяться к инициативе "Большой двадцатки", которая собственно и объявила мораторий на выплаты долга рядом стран, которые развиваются.