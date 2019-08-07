Крестьяне потеряли инвестицию жизни: история о 10-летнем расследовании кражи тракторов

На Ровенщине уже почти 10 лет расследуют кражу тракторов. Милиция, а сейчас полиция уже даже вышли на след преступников. Однако до суда так и не дошло. Еще хуже – те, кто должны были защищать крестьян, брали с них взятки. Потерпевшие не выдержали и пошли к журналистам.

В украинском селе трактор – вещь очень важная – это десятки тысяч долларов. Время – это инвестиция всей жизни, когда долго экономишь и в конце концов его покупаешь – это переломный момент. А потеряешь его – и потеряешь все.

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Это история не о масштабной коррупции, это история о двух похищенные тракторах и о том, как один человек искал правду, о фермере, который столкнулся не только с вероятными ворами, но и с едва ли не самой большой угрозой для многих стран по всему миру – коррупцией повседневной.



Кража произошла в 2010 году в Ровенской области

"Ну, дело, конечно, понятно, сельскогосподарское – неблагодарное. Работать надо тяжело, а отдача небольшая. Работаем до этого времени, выращиваем зерновые культуры, бобовые, сахарной свеклы частично немножко. Просыпаемся, ведем хозяйство: свиньи, куры, овцы. А потом берем трактор и едем в поле трудиться: пахать, культивировать, сеять. Ну да, работаем..." – рассказал хозяин Юрий Царук, у которого в 2010 году украли трактор.

25 марта 2010 года мы приобрели трактор. И он, этот трактор, тут постоял ровно две недели. 7 апреля 2010 года даже не я, а жена заметила, что трактора нет,

– отметил Юрий.



Владелец Юрий Царук

"Шок не был сразу. Я думала, что это взял племяник. А потом я так подошла, говорю Юре: а где же трахтор?" – вспоминает Жена Юрия Галина.

"Ну я и пошел посмотрел. У меня мысли сразу такие были, что трактор угнали. Потому что взять его никто не мог. Тем более, что новый трактор, еще даже не успел зарегистрировать. Мое впечатление, что они пришли с поля: приехали на машине, развернулись машиной... Минимум, двое их было. А, возможно, еще и больше. Сразу вызвали полицию, и пошел с милицией вместе по следам... Видно было следы, прекрасно было видно", – сказал хозяин Юрий.



Галина Царук – хозяйка

Как отмечает фермер, правоохранители очень быстро нашли трактор. Он был в городе Березне. Однако правоохранители так и не вернули его хозяину, ведь Юрий купил трактор у фирмы "Техноторг", но без документов, директор обещал через неделю их привезти. Там же приобрели тракторы и другие фермеры, которых обокрали.

Дела о кражах тракторов объединили в одно. Во время расследования фермер хорошо мотивировал районных правоохранителей, дававши взятки.

Сначала я им давал по пару тысяч, потому что им надо было на бензин, чтобы где-то поехать искать. Я не знаю, правда или нет, но такое было,

– заметил фермер.

Размеры денежных вознаграждений только увеличивались, но дело не двигалось...

Помочь фермерам взялись журналисты программы "Следствие.Инфо". Они сняли фильм, которым рассказывает об обычной краже трактора и циничном поведении правоохранителей.

Больше о печальной истории кражи двух тракторов – смотрите в полной версии уникального фильма от "Следствие.инфо":