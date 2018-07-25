Кровавые выборы: около 30 погибших в результате взрыва и еще одни жертвы из-за перестрелки (18+)
25 июля в Пакистане проходят парламентские и выборы в администраций провинций. Правда, сам день плебисцита надолго войдет в историю страны, поскольку он запомнился несколькими кровавыми инцидентами.
Так, утром, через несколько часов после того, как началось голосование, вблизи избирательного участка в пакистанском городе Кветта прогремел взрыв, целью которого был полицейский конвой, передает Al Jazeera.
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По словам местных властей, подрыв совершил смертник на мотоцикле.
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В Кветте возле избирательного участка подорвался смертник: много погибших и раненых
В результате по меньшей мере 29 человек погибли, в том числе и два правоохранителя, и еще около 40 человек получили ранения. Количество жертв может возрасти.
"Исламское государство" уже взяло ответственность за инцидент.
Еще один похожий резонансный случай произошел в поселке вблизи города Сваби также возле избирательного участка – в частности, здесь произошла перестрелка между сторонниками двух оппозиционных партий, вследствие чего один человек погиб и еще два человека получили ранения.
Как подчеркнули в полиции, пока неизвестно, что спровоцировало инцидент. Также правоохранители убеждают, что с одной стороны были сторонники Национальной партии Авами, которую обычно поддерживает движение "Талибан", а с другой – сторонники правоцентристской политсилы "Техрик-е-Инсаф, которую возглавляет бывшая звезда крикета Имран Хан.
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По информации ресурса со ссылкой на разведку, за день до выборов, во вторник 24 июля, в провинции Белуджистан боевики убили четырех пакистанских военных, которые сопровождали кортеж с представителями избирательной комиссии и материалами для голосования в округ Турбат, где собственно и произошло нападение.
Местные чиновники убеждают, что атака на конвой произошла в регионе Нивано, где по нему ударили из ручного противотанкового гранатомета, а впоследствии и из автоматического оружия. В результате три солдата и один представитель полувоенной организации погибли, а также 13 человек получили травмы: 8 солдат, один член полувоенной организации и четыре гражданских.
Напомним, 23 июня в Зимбабве на митинге с участием президента страны Эммерсона Мнангагви за несколько метров от политика прогремел взрыв, в результате чего ранения получили вице-президент и министр окружающей среды, при этом сам глава государства не пострадал.