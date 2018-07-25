Кровавые выборы: около 30 погибших в результате взрыва и еще одни жертвы из-за перестрелки (18+)

25 июля в Пакистане проходят парламентские и выборы в администраций провинций. Правда, сам день плебисцита надолго войдет в историю страны, поскольку он запомнился несколькими кровавыми инцидентами.

Так, утром, через несколько часов после того, как началось голосование, вблизи избирательного участка в пакистанском городе Кветта прогремел взрыв, целью которого был полицейский конвой, передает Al Jazeera.

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По словам местных властей, подрыв совершил смертник на мотоцикле.

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В Кветте возле избирательного участка подорвался смертник: много погибших и раненых

В результате по меньшей мере 29 человек погибли, в том числе и два правоохранителя, и еще около 40 человек получили ранения. Количество жертв может возрасти.

"Исламское государство" уже взяло ответственность за инцидент.

Here's what you need to know about Pakistan's election day blast that killed at least 29 people. pic.twitter.com/YqyJT4YlnM — Al Jazeera English (@AJEnglish) 25 July 2018

Еще один похожий резонансный случай произошел в поселке вблизи города Сваби также возле избирательного участка – в частности, здесь произошла перестрелка между сторонниками двух оппозиционных партий, вследствие чего один человек погиб и еще два человека получили ранения.

Как подчеркнули в полиции, пока неизвестно, что спровоцировало инцидент. Также правоохранители убеждают, что с одной стороны были сторонники Национальной партии Авами, которую обычно поддерживает движение "Талибан", а с другой – сторонники правоцентристской политсилы "Техрик-е-Инсаф, которую возглавляет бывшая звезда крикета Имран Хан.

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По информации ресурса со ссылкой на разведку, за день до выборов, во вторник 24 июля, в провинции Белуджистан боевики убили четырех пакистанских военных, которые сопровождали кортеж с представителями избирательной комиссии и материалами для голосования в округ Турбат, где собственно и произошло нападение.

Местные чиновники убеждают, что атака на конвой произошла в регионе Нивано, где по нему ударили из ручного противотанкового гранатомета, а впоследствии и из автоматического оружия. В результате три солдата и один представитель полувоенной организации погибли, а также 13 человек получили травмы: 8 солдат, один член полувоенной организации и четыре гражданских.

Напомним, 23 июня в Зимбабве на митинге с участием президента страны Эммерсона Мнангагви за несколько метров от политика прогремел взрыв, в результате чего ранения получили вице-президент и министр окружающей среды, при этом сам глава государства не пострадал.