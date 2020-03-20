Кто-то из депутатов может умереть, но придут новые по спискам, – Потураев о коронавирусе в Раде

После того, как народный депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом, Верховная Рада рискует превратиться в сплошной источник инфекции.

Как будет жить страна, если парламент вдруг парализует – в эксклюзивном интервью 24 канала в программе "Перекрестный допрос" рассказал один из лидеров фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

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"Речь не о фракции "Слуга народа", а обо всем украинском парламенте. Поэтому, если начнется реализация так называемых цепей заболевания, цепей заражения, то в принципе весь парламент будет заражен, все переболеют", – отметил Потураев.

Нардеп подчеркнул, что в парламенте есть люди почтенного возраста, которые оказываются в зоне риска.

Я этого никому не хочу пожелать и близко, но у нас есть люди пожилого возраста, которые в группе риска среди парламентариев. У нас ситуация очень-очень опасная,

– отметил Потураев.

Он рассказал, что его коллеги из экологического комитета, а также все те, кто виделся с Шаховым, уже сдали тесты на коронавирус. По состоянию на 19 марта все ответы были отрицательными. Однако стоит помнить, что это были экспресс-тесты и результаты нельзя считать стопроцентными.

В случае, если парламент начнет болеть, то будут приглашать новых людей из списков.

Ну переболеем. Что там болеть, Господи!? Вернемся к труду. Ну, кто-то возможно умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый. В чем проблема?

– сказал Потураев.

Что известно об истории с коронавирусом Шахова

Шахов вернулся с отдыха из Италии 11 марта. После этого почувствовал симптомы коронавируса.

По возвращении Шахов успел посетить комитеты и заседания фракции "Слуги народа", где контактировал с другими депутатами.

18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и он находится в самоизоляции.

Эпидемиологи установили всех нардепов, которые контактировали с Шаховым, для проведения необходимых тестов.

Тест на коронавирус уже сдал глава парламента Дмитрий Разумков: результат отрицательный.

19 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у жены Шахова.

Ситуацию с недугом Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нардепа не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании. Сам депутат опроверг эту информацию и его опровержение подтвердили документы, которые предоставила Рада.

Смотрите видео полного интервью с Никитой Потураевым в программе "Перекрестный допрос"