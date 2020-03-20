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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      Кто-то из депутатов может умереть, но придут новые по спискам, – Потураев о коронавирусе в Раде

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      После того, как народный депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом, Верховная Рада рискует превратиться в сплошной источник инфекции.

      Как будет жить страна, если парламент вдруг парализует – в эксклюзивном интервью 24 канала в программе "Перекрестный допрос" рассказал один из лидеров фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

      К теме: Зараженный коронавирусом нардеп Шахов рассказал о новых симптомах: видео

      "Речь не о фракции "Слуга народа", а обо всем украинском парламенте. Поэтому, если начнется реализация так называемых цепей заболевания, цепей заражения, то в принципе весь парламент будет заражен, все переболеют", – отметил Потураев.

      Нардеп подчеркнул, что в парламенте есть люди почтенного возраста, которые оказываются в зоне риска.

      Я этого никому не хочу пожелать и близко, но у нас есть люди пожилого возраста, которые в группе риска среди парламентариев. У нас ситуация очень-очень опасная,
      – отметил Потураев.

      Он рассказал, что его коллеги из экологического комитета, а также все те, кто виделся с Шаховым, уже сдали тесты на коронавирус. По состоянию на 19 марта все ответы были отрицательными. Однако стоит помнить, что это были экспресс-тесты и результаты нельзя считать стопроцентными.

      В случае, если парламент начнет болеть, то будут приглашать новых людей из списков.

      Ну переболеем. Что там болеть, Господи!? Вернемся к труду. Ну, кто-то возможно умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый. В чем проблема?
      – сказал Потураев.

      Что известно об истории с коронавирусом Шахова

      • Шахов вернулся с отдыха из Италии 11 марта. После этого почувствовал симптомы коронавируса.
      • По возвращении Шахов успел посетить комитеты и заседания фракции "Слуги народа", где контактировал с другими депутатами.
      • 18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и он находится в самоизоляции.
      • Эпидемиологи установили всех нардепов, которые контактировали с Шаховым, для проведения необходимых тестов.
      • Тест на коронавирус уже сдал глава парламента Дмитрий Разумков: результат отрицательный.
      • 19 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у жены Шахова.
      • Ситуацию с недугом Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нардепа не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании. Сам депутат опроверг эту информацию и его опровержение подтвердили документы, которые предоставила Рада.

      Смотрите видео полного интервью с Никитой Потураевым в программе "Перекрестный допрос" 

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Верховная Рада Сергей Шахов Новости политики Слуга народа
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