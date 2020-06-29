В 2020 году падение ВВП может составить 5,3%, инфляция ускорится до 5,5% -5,7% в годовом измерении, курс гривны к доллару США составит 27,9-28,1.

Такий консенсус-прогноз ключових економічних показників підготувала Київська школа економіки у своєму новому регулярному продукті "Макроекономічний Радар".

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Якою є і буде надалі макроекономічна ситуація в Україні?

Останні місяці прогнози економічної активності традиційно погіршуються на тлі переоцінки ефектів пандемії та впроваджених карантинних обмежень. Нещодавно майже синхронно свої оновлені прогнози опублікували МВФ і Світовий банк, з кардинально різними позиціями.

Прогноз International Monetary Fund – падіння ВВП цього року до 8,2% і зростання на 1,1% наступного року. Прогноз World Bank – падіння 3,5% і зростання 3,0% відповідно. Якщо прогноз першого можна вважати скоріше стресовим сценарієм, то оптимізм останнього важко пояснити. Натомість очікування щодо показників платіжного балансу, обмінного курсу та інфляції поступово покращуються. Це саме стосується і прогнозів зниження облікової ставки, але ці прогнози уже традиційно відстають від рішень Національний банк України.

Макроекономічна ситуація в Україні відносно стабільна. Інфляція низька, зовнішньоекономічні баланси покращуються, бюджетний дефіцит – у рамках прийнятного, зважаючи на ситуацію з кризою через пандемію COVID-19.

Реалізація кризових сценаріїв у фінансовому секторів (масштабний відплив капіталу, різка девальвація, проблеми у банківській системі) можлива лише за умови політичної кризи або різкого погіршення показників економічної активності.

Політична криза може бути викликана саме політичною боротьбою або різкими і неочікуваними проблемами в економіці.

У свою чергу, такі проблеми можуть виникнути через непродумані кадрові рішення (наприклад, руйнація незалежності НБУ або чергові зміни в фінансово-економічному блоці уряду, які погіршать якість Кабінету міністрів та відповідних міністерств) або безвідповідальні економічні політики (такі як безконтрольна емісія, значна корупція в держпідприємствах, тощо). Ймовірність таких сценаріїв усе ще залишається низькою, хоч і зросла останнім часом.​

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