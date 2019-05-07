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      Курс валют на 7 мая: доллар подорожал, евро едва не достиг отметки в 30 гривен

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      Курс валют НБУ на сегодня 07.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 7 мая / GettyImages

      На вторник, 7 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют выросла.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 7 мая цена американского доллара составит 26,50 гривны.

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      Если сравнивать с курсом в предыдущий банковский день, то "зеленый" прибавил в цене всего 2 копейки.

      Что касается евро, то его стоимость также выросла, причем существеннее – плюс 13 копеек к курсу на понедельник.

      Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 29,67 гривны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют Гривна Деньги НБУ
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