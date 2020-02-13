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      Курс валют на 13 февраля: доллар и евро снова начали дорожать

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      Каким будет курс валют от НБУ 13 февраля / pexels.com

      На четверг, 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, гривна снова начала обесцениваться.

      Каким будет курс доллара по отношению к гривне

      Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, 13 февраля один американский доллар будет стоить 24,5 гривны. Это на 8 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – в среду, 12 февраля. Примечательно, что доллар тогда упал – с 24,52 гривны до 24,42 гривны за единицу.

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      Заметим, что в 2020 году американская валюта основном шла вверх. И ей даже удалось преодолеть сначала отметку в 24 гривны, а через некоторое время –  и в 25 гривен. С 5 февраля доллар постепенно начал падать, и только 13 числа снова пошел вверх. В конце 2019-го один доллар стоил менее 23,3 гривны.

      Каким будет курс евро по отношению к гривне

      Если сравнивать с курсом на 12 февраля, евро немного упал в цене. Таким образом, европейская валюта подорожала на 10 копеек и будет стоить в четверг 26,72 гривны за единицу. Интересно, что в предыдущий банковский день евро обесценился с 26,85 гривны до 26,62 гривны за единицу.

      В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

      С начала нового года стоимость евро был на уровне 26,4 - 26,5 гривны за единицу. Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конце концов европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. 27 числа она снова упала ниже 27 гривен – до 26,85 гривны за один евро. Но на следующий банковский день евро уже поднялся до 27,12 гривны. После этого европейская валюта лишь укреплялась. Падать она начала 5 февраля, но 13 числа снова прибавила в цене.

      Интересно! Если бы доллар был по 27 гривен: в Нацбанке пояснили последствия фиксированного курса

      Почему гривна падала в начале 2020-го

      Как рассказал в комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.

      В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
      – отметил эксперт.

      По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме этого, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту.

      В НБУ, со своей стороны, говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержки курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет, и гривня продолжит укрепляться в 2020 году.

      Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

      Советуем ознакомиться! Учетную ставку снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев

      курс валют в независимой Украине, курс валют с 1996 по 2019 годы
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги Евро Курсы валют Валюта НБУ Доллар Гривна Доллар-Гривна
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