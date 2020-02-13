Курс валют на 13 февраля: доллар и евро снова начали дорожать

На четверг, 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, гривна снова начала обесцениваться.

Каким будет курс доллара по отношению к гривне

Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, 13 февраля один американский доллар будет стоить 24,5 гривны. Это на 8 копеек больше , чем было в предыдущий банковский день – в среду, 12 февраля. Примечательно, что доллар тогда упал – с 24,52 гривны до 24,42 гривны за единицу.

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Заметим, что в 2020 году американская валюта основном шла вверх. И ей даже удалось преодолеть сначала отметку в 24 гривны , а через некоторое время – и в 25 гривен . С 5 февраля доллар постепенно начал падать, и только 13 числа снова пошел вверх. В конце 2019-го один доллар стоил менее 23,3 гривны.

Каким будет курс евро по отношению к гривне

Если сравнивать с курсом на 12 февраля, евро немного упал в цене. Таким образом, европейская валюта подорожала на 10 копеек и будет стоить в четверг 26,72 гривны за единицу . Интересно, что в предыдущий банковский день евро обесценился с 26,85 гривны до 26,62 гривны за единицу.

В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

С начала нового года стоимость евро был на уровне 26,4 - 26,5 гривны за единицу. Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конце концов европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. 27 числа она снова упала ниже 27 гривен – до 26,85 гривны за один евро. Но на следующий банковский день евро уже поднялся до 27,12 гривны. После этого европейская валюта лишь укреплялась. Падать она начала 5 февраля, но 13 числа снова прибавила в цене.

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Почему гривна падала в начале 2020-го

Как рассказал в комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.

В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,

– отметил эксперт.

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме этого, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов : некоторые компании покупали валюту.

В НБУ, со своей стороны, говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержки курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет , и гривня продолжит укрепляться в 2020 году.

Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

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