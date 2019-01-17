Курс валют на 17 января: валюта резко подешевела

В четверг, 17 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта значительно потеряли в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, 17 января цена американского доллара составит 28 гривен 1 копейку.

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Заметим, что это на 16 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он подешевел аж на 28 копеек, если сравнивать с курсом на среду.

Следовательно, в четверг главная валюта Евросоюза будет стоить 31 гривну 90 копеек.