Курс валют на 17 января: валюта резко подешевела
В четверг, 17 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта значительно потеряли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, 17 января цена американского доллара составит 28 гривен 1 копейку.
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Заметим, что это на 16 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он подешевел аж на 28 копеек, если сравнивать с курсом на среду.
Следовательно, в четверг главная валюта Евросоюза будет стоить 31 гривну 90 копеек.
Источник: 24 канал
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