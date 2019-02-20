10:08
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Курс валют на 20 февраля: доллар и евро упали в цене

      147 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 20.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 20 февраля / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      На среду, 20 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты несколько подешевели.

      По данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США потерял в цене 2 копейки. Поэтому в среду стоимость американской валюты составляет 27 гривен 17 копеек.

      Читайте также: Гривна укрепилась: какие причины и сколько это продлится?

      Тем временем европейская валюта подешевела на 12 копеек. Так, е евро в среду стоит 30 гривен 68 копеек.

      blog_ava
      Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1126
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Роскошная, как и 30 лет назад: какой была в молодости супермодель Синди Кроуфорд
      сегодня , 10:05 Роскошная, как и 30 лет назад: какой была в молодости супермодель Синди Кроуфорд
      Юлія Девда 10
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 08:57 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
      сегодня , 10:00 Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
      Світлана Попова 886
      Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли
      сегодня , 09:01 Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли
      91
      Девять опавших роз: истории украинок, погибших на Донбассе
      сегодня , 08:20 Девять опавших роз: истории украинок, погибших на Донбассе
      Ольга Омельянчук 4171
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Террористы "ЛНР" запретили предпринимателям платить Украине налоги
       8 ноября 2014 , 13:12 1
      Карикатура недели: Военный туризм террористов в Сирии
       18 октября 2015 , 19:00
      62% украинцев поддерживают уменьшение налогов при растаможке авто
       5 сентября 2018 , 12:04
      Как восстановить номер автомобиля: Видео
       18 октября 2018 , 12:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук