Курс валют на 20 февраля: доллар и евро упали в цене
На среду, 20 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты несколько подешевели.
По данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США потерял в цене 2 копейки. Поэтому в среду стоимость американской валюты составляет 27 гривен 17 копеек.
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Тем временем европейская валюта подешевела на 12 копеек. Так, е евро в среду стоит 30 гривен 68 копеек.
Источник: 24 Канал
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