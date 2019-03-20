Курс валют на 20 марта: валюта снова подорожала
На среду, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская, и американская валюты продолжают прибавлять в цене.
НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 20 марта цена американского доллара составит 27 гривен 16 копеек.
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Это на 3 копейки дороже, чем было в предыдущий банковский день – 19 марта.
В то же время, главная валюта Евросоюза прибавила в цене вдвое больше, чем "зеленый" – 6 копеек.
Следовательно, в среду за один евро придется отдать 30 гривен 85 копейки.
Источник: 24 Канал
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