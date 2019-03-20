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      Курс валют на 20 марта: валюта снова подорожала

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      Курс валют НБУ на сегодня 20.03.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 20 марта / online.te.ua

      На среду, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская, и американская валюты продолжают прибавлять в цене.

      НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 20 марта цена американского доллара составит 27 гривен 16 копеек.

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      Это на 3 копейки дороже, чем было в предыдущий банковский день – 19 марта.

      В то же время, главная валюта Евросоюза прибавила в цене вдвое больше, чем "зеленый" – 6 копеек.

      Следовательно, в среду за один евро придется отдать 30 гривен 85 копейки.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна
      Источник: 24 Канал
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