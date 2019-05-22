Курс валют на 22 мая: укрепление гривны продолжается
На среду, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По обоим основным мировым валютам гривна заметно окрепла.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 22 мая цена американского доллара составит 26,11 гривны.
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В предыдущий банковский день "зеленый" стоил на 9 копеек больше.
Относительно евро, то он также подешевел, причем несколько существеннее – на 12 копеек.
В среду, 22 мая, европейская валюта будет стоить 29,14 гривны.
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