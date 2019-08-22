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      Курс валют на 22 августа: евро и доллар прибавляют в цене

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 22 августа 2019
      Курс валют НБУ на 22 августа / unsplash.com

      В четверг, 22 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, по данным государственного регулятора, главные валюты Соединенных Штатов и Европейского Союза несколько возрастут в стоимости.

      В четверг, 22 августа, НБУ установил стоимость одного американского доллара на уровне 25 гривен 20 копеек.

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      Это на 7 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – 23 августа.

      Так же подорожает и евро. В четверг за него придется заплатить 27 гривен и 99 копеек.

      Поэтому его стоимость будет на 15 копеек выше, чем накануне.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар НБУ
      Источник: 24 канал
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