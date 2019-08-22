Курс валют на 22 августа: евро и доллар прибавляют в цене

В четверг, 22 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, по данным государственного регулятора, главные валюты Соединенных Штатов и Европейского Союза несколько возрастут в стоимости.

В четверг, 22 августа, НБУ установил стоимость одного американского доллара на уровне 25 гривен 20 копеек.

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Это на 7 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – 23 августа.

Так же подорожает и евро. В четверг за него придется заплатить 27 гривен и 99 копеек.

Поэтому его стоимость будет на 15 копеек выше, чем накануне.