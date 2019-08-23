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      Курс валют на 23 августа: гривна заметно укрепит свои позиции

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 23 августа 2019
      Курс валют НБУ на 23 августа / GettyImages

      На пятницу, 23 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты заметно потеряют в цене.

      По официальным данным Нацбанка, американский доллар потеряет 16 копеек по сравнению с курсом за четверг, 22 августа.

      Интересно: Тайное путешествие гривны из Канады: как Украина решилась на собственную валюту

      Цена одного американского доллара составит 25 гривен 4 копейки.

      В свою очередь, евро потеряет аж 24 копейки по сравнению с курсом предыдущего банковского дня.

      Его стоимость 23 августа составит 27 гривен 75 копеек.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
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